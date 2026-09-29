В США сошли с ума из-за нового тренда в McDonald's: что они делают с бургером

В США в социальных сетях набирает популярность необычное сочетание из меню McDonald's, которое пользователи назвали "Cookie McDouble". Оно состоит из шоколадного печенья с шоколадной крошкой внутри "Дабл Чизбургера".

Многочисленные видео в TikTok сделали этот необычный рецепт вирусным. На него уже даже отреагировали в McDonald's, пишет Dexerto.

Как получить "Cookie McDouble"

Чтобы повторить тренд, нужно заказать Дабл Чизбургер и шоколадное печенье с шоколадной крошкой, а затем положить печенье внутрь бургера.

Видео с этим сочетанием в TikTok опубликовала пользовательница realjonaee_. Оно уже набрало более 10 миллионов просмотров. На видео также обратил внимание официальный аккаунт McDonald's.

Я перестал задавать вопросы после этого,

– написали представители McDonald's в комментариях.

Как выглядит "Cookie McDouble": смотрите видео

Кулинарный блогер Hungry4Munchies также решил попробовать "Cookie McDouble" после того, как подписчики неоднократно присылали ему оригинальное видео.

Блогер заказал Дабл Чизбургер и теплое печенье с шоколадной крошкой. Он рассказал, что раньше работал в McDonald's, но никогда не думал сочетать эти два продукта. После первого укуса его отношение к необычной комбинации изменилось.

"Это ощущение не возникает сразу. Сначала кажется, что в твоем Дабл-Чизбургере появляется еще один слой. Потом сахар начинает проникать", – сказал он.

В комментариях к этому видео также можно заметить представителя McDonald's, который написал, что он "первый в своем роде, кто это увидел".

Блогер поделился впечатлениями от "Cookie McDouble": смотрите видео

Как рецепт оценили в McDonald's

Тренд привлек внимание нескольких руководителей McDonald's. В частности, руководитель отдела глобальной стратегии бренда Гийом Уэн опубликовал в X свой обзор "Cookie McDouble".

По его словам, сочетание сработало лучше, чем он ожидал, особенно когда шоколад начал таять от тепла говядины.

Как выглядит "Cookie McDouble" / Фото Гийома Уэна

Уэн посоветовал заказывать Дабл Чизбургер без горчицы, кетчупа и лука. Печенье он рекомендует положить между нижней булочкой и первой котлетой, ведь так бургер будет удобнее есть.

Он отметил, что сначала вкус казался необычным, однако в центре печенья, где было больше шоколада, сочетание стало понятнее. Теплый шоколад в сочетании с говядиной и сыром создал иную текстуру и вкус.

Обратите внимание! В украинских ресторанах McDonald's такого шоколадного печенья в меню пока нет. Поэтому повторить вирусный "Cookie McDouble" по оригинальному рецепту в украинских заведениях не получится.

Несмотря на положительное впечатление, Уэн не был уверен, что закажет такой бургер снова, поскольку предпочитает традиционные комбинации McDonald's.