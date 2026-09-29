Численні відео в TikTok зробили цей незвичний рецепт вірусним. На нього вже навіть відреагували у McDonald's, пише Dexerto.

Як отримати "Cookie McDouble"

Щоб повторити тренд, потрібно замовити Дабл Чізбургер і шоколадне печиво з шоколадною крихтою, а потім покласти печиво всередину бургера.

Відео із цим поєднанням у TikTok опублікувала користувачка realjonaee_. Воно вже зібрало понад 10 мільйонів переглядів. На відео також звернув увагу офіційний акаунт McDonald's.

Я перестав ставити запитання після цього,

– написали представники McDonald's у коментарях.

Як виглядає "Cookie McDouble": дивіться відео

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Кулінарний блогер Hungry4Munchies також вирішив спробувати "Cookie McDouble" після того, як підписники неодноразово надсилали йому оригінальне відео.

Блогер замовив Дабл Чізбургер і тепле печиво з шоколадною крихтою. Він розповів, що раніше працював у McDonald's, але ніколи не думав поєднувати ці два продукти. Після першого укусу його ставлення до незвичної комбінації змінилося.

"Це відчуття не виникає одразу. Спочатку здається, ніби у твоєму Дабл Чізбургері з'являється ще один шар. Потім цукор починає проникати", – сказав він.

У коментарях до цього відео також можна помітити представника McDonald's, який написав, що він "перший у своєму роді, хто це побачив".

Блогер поділився враженнями від "Cookie McDouble": дивіться відео

Як рецепт оцінили в McDonald's

Тренд привернув увагу кількох керівників McDonald's. Зокрема, керівник глобальної стратегії бренду Гійом Уен опублікував у X власний огляд "Cookie McDouble".

За його словами, поєднання спрацювало краще, ніж він очікував, особливо коли шоколад почав танути від тепла яловичини.

Як виглядає "Cookie McDouble" / Фото Гійома Уена

Уен порадив замовляти Дабл Чізбургер без гірчиці, кетчупу та цибулі. Печиво він рекомендує покласти між нижньою булочкою та першою котлетою, адже так бургер буде зручніше їсти.

Він зазначив, що спочатку смак здавався незвичним, однак у центрі печива, де було більше шоколаду, поєднання стало зрозумілішим. Теплий шоколад у поєднанні з яловичиною та сиром створив іншу текстуру й смак.

Зверніть увагу! В українських McDonald's такого шоколадного печива в меню наразі немає. Тож повторити вірусний "Cookie McDouble" за оригінальним рецептом в українських закладах не вийде.

Попри позитивне враження, Уен не був упевнений, що замовить такий бургер знову, оскільки віддає перевагу традиційним комбінаціям McDonald's.