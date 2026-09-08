Дедушка возит двух кошек на все цветочные фестивали в Японии: их фото покорили интернет

Цветы, хорошая погода и два кота, которых хозяин решил взять с собой. Именно так выглядят поездки одного японского дедушки, который вместе со своими питомцами посещает цветочные фестивали.

Мужчина фотографирует кошек среди сакур, подсолнухов и других цветов, а снимки публикует в сети. Правда, четвероногие не всегда готовы спокойно позировать, и именно это делает фотографии особенно забавными, пишет 24 Канал.

Кошки, которые путешествуют ради красивых фото

Мужчина, известный в инстаграме как @catwolf0314, берет своих питомцев Чоучоу и Мико с собой на различные локации с цветами Японии. Они побывали среди сакур, подсолнухов и других сезонных цветов, а хозяин каждый раз старается создать идеальный семейный кадр.

Судя по фотографиям, мужчина относится к своим кошкам как к полноценным членам семьи. Он подбирает для них образы, привозит в живописные места и терпеливо пытается усадить обоих вместе перед камерой.

Однако есть одна проблема. Чоучоу и Мико далеко не всегда хотят играть по правилам хозяина.

Чоучоу и Мико / @catwolf0314

Вместо милого фото получилась кошачья драка

Во время одной из последних поездок мужчина привез кошек на ферму сэра Когена в Хиросиме, где как раз цвели подсолнухи. Казалось, что место идеально подходит для очередной милой фотосессии. Но только что хозяин посадил двух кошек рядом, они начали махать лапами друг на друга.

Вместо спокойного семейного портрета получилась настоящая мини-драка посреди подсолнечного поля. Хозяин в конце концов сменил тактику: сначала сфотографировал одного из кошек на плече, а уже потом пытался снова сделать совместные кадры.

И, похоже, эта ситуация для него совсем не новая. На других фото Чоучоу и Мико то демонстративно отворачиваются от камеры, то принимают максимально серьезный вид, то снова устраивают небольшие разборки.

Забавные кошачьи стычки / @catwolf0314

Почему эти фото так понравились людям

Именно несовершенство этих фотосессий и сделало их популярными. Вместо постановочных кадров, где все герои послушно смотрят в камеру, у мужчины получается своеобразный семейный альбом с реальным характером его кошек.

Хозяин, похоже, не собирается сдаваться. Он продолжает брать Чоучоу и Мико с собой в новые живописные места, а каждая поездка превращается в очередную попытку получить вот тот самый идеальный кадр.

Правда, коты, кажется, по-своему представляют себе идеальную семейную фотографию. И именно поэтому за их приключениями следят тысячи людей в сети.