Чоловік фотографує котів серед сакур, соняшників та інших квітів, а знімки публікує в мережі. Щоправда, чотирилапі не завжди налаштовані позувати спокійно, і саме це робить фотографії особливо кумедними, пише 24 Канал.

Коти, які подорожують заради красивих фото

Чоловік, відомий в Instagram як @catwolf0314, бере своїх улюбленців Чоучоу та Міко із собою на різні квіткові локації Японії. Вони побували серед сакур, соняшників та інших сезонних квітів, а господар щоразу намагається створити ідеальний сімейний кадр.

Судячи з фотографій, чоловік ставиться до своїх котів як до повноцінних членів родини. Він підбирає для них образи, привозить у мальовничі місця та терпляче намагається посадити обох разом перед камерою.

Однак є одна проблема. Чоучоу та Міко далеко не завжди хочуть грати за правилами господаря.

Чоучоу та Міко / @catwolf0314

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Замість милого фото вийшла котяча бійка

Під час однієї з останніх поїздок чоловік привіз котів на ферму Сера Коген у Хіросімі, де саме цвіли соняшники. Здавалося, що місце ідеально підходить для чергової милої фотосесії. Та щойно господар посадив двох котів поруч, вони почали махати лапами один на одного.

Замість спокійного сімейного портрета вийшла справжня мінібійка посеред соняшникового поля. Господар зрештою змінив тактику: спочатку сфотографував одного з котів на плечі, а вже потім намагався знову зробити спільні кадри.

І схоже, ця ситуація для нього зовсім не нова. На інших фото Чоучоу та Міко то демонстративно відвертаються від камери, то мають максимально серйозний вигляд, то знову влаштовують невеликі розбірки.

Кумедні котячі розбірки / @catwolf0314

Чому ці фото так сподобалися людям

Саме недосконалість цих фотосесій і зробила їх популярними. Замість постановочних кадрів, де всі герої слухняно дивляться в камеру, у чоловіка виходить своєрідний сімейний альбом із реальним характером його котів.

Господар, схоже, не збирається здаватися. Він продовжує брати Чоучоу та Міко із собою в нові мальовничі місця, а кожна поїздка перетворюється на чергову спробу отримати той самий ідеальний кадр.

Щоправда, коти, здається, мають інше бачення ідеальної сімейної фотографії. І саме тому за їхніми пригодами стежать тисячі людей у мережі.