День, изменивший историю: как 34 года назад приняли Акт провозглашения независимости Украины

Внеочередная сессия Верховного Совета УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года. Документ объявлял создание самостоятельного государства Украины.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на "ШоТам".

Как происходило принятие Акта независимости Украины?

Все началось 23 августа 1991 года. В обычной тетради Леонтий Сандуляк и Левко Лукьяненко создали черновик документа. Название выбрали не "закон", а "акт", чтобы подчеркнуть важность момента.

Черновик Акта провозглашения независимости Украины / Фото Национального музея истории Украины

Уже на следующий день, 24 августа, Верховная Рада тогдашней УССР подавляющим большинством голосов приняла Акт о провозглашении независимости Украины.

Исходя из смертельной опасности, которая нависла над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года, исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН и другими международно-правовыми документами, осуществляя Декларацию о Государственном суверенитете Украины, Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного Украинского государства – Украины,

– провозглашается в Акте.

Акт провозглашения независимости Украины / Фото Центрального государственного кинофотофоноархива Украины

Заметим, что пока депутаты голосовали за Акт провозглашения независимости Украины, под стенами Верховной Рады ожидали судьбоносного решения десятки тысяч украинцев.

После провозглашения Акта к людям вышли представители оппозиции, которым удалось дожать коммунистов и принять это судьбоносное решение. Их встречали как настоящих героев. В частности, Левка Лукьяненко даже носили на руках.

Левко Лукьяненко после принятия Акта / Фото Павла Пащенко

К слову, историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов утверждает, что настоящая дата провозглашения независимости Украины – 22 января 1918 года. Он объясняет, что именно в этот день Украинская Центральная Рада приняла Четвертый Универсал, которым объявила о создании самостоятельной Украинской Народной Республики.