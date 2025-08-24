Сообщает 24 Канал со ссылкой на "ШоТам".

Как происходило принятие Акта независимости Украины?

Все началось 23 августа 1991 года. В обычной тетради Леонтий Сандуляк и Левко Лукьяненко создали черновик документа. Название выбрали не "закон", а "акт", чтобы подчеркнуть важность момента.

Черновик Акта провозглашения независимости Украины / Фото Национального музея истории Украины

Уже на следующий день, 24 августа, Верховная Рада тогдашней УССР подавляющим большинством голосов приняла Акт о провозглашении независимости Украины.

Исходя из смертельной опасности, которая нависла над Украиной в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года, исходя из права на самоопределение, предусмотренного Уставом ООН и другими международно-правовыми документами, осуществляя Декларацию о Государственном суверенитете Украины, Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного Украинского государства – Украины,

– провозглашается в Акте.

Акт провозглашения независимости Украины / Фото Центрального государственного кинофотофоноархива Украины

Заметим, что пока депутаты голосовали за Акт провозглашения независимости Украины, под стенами Верховной Рады ожидали судьбоносного решения десятки тысяч украинцев.

После провозглашения Акта к людям вышли представители оппозиции, которым удалось дожать коммунистов и принять это судьбоносное решение. Их встречали как настоящих героев. В частности, Левка Лукьяненко даже носили на руках.

Левко Лукьяненко после принятия Акта / Фото Павла Пащенко

К слову, историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов утверждает, что настоящая дата провозглашения независимости Украины – 22 января 1918 года. Он объясняет, что именно в этот день Украинская Центральная Рада приняла Четвертый Универсал, которым объявила о создании самостоятельной Украинской Народной Республики.