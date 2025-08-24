Повідомляє 24 Канал з посиланням на "ШоТам".

Як відбувалося ухвалення Акту незалежності України?

Усе почалося 23 серпня 1991 року. У звичайному зошиті Леонтій Сандуляк і Левко Лук’яненко створили чернетку документа. Назву обрали не "закон", а "акт", щоб підкреслити важливість моменту.

Чернетка Акту проголошення незалежності України / Фото Національного музею історії України

Вже на наступний день, 24 серпня, Верховна Рада тогочасної УРСР переважною більшістю голосів ухвалила Акт про проголошення незалежності України.

Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи Декларацію про Державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної Української держави – України,

– проголошується в Акті.

Акт проголошення незалежності України / Фото Центрального державного кінофотофоноархіву України

Зауважимо, що доки депутати голосували за Акт проголошення незалежності України, під стінами Верховної Ради очікували на доленосне рішення десятки тисяч українців.

Після проголошення Акту до людей вийшли представники опозиції, яким вдалося дотиснути комуністів та прийняти це доленосне рішення. Їх зустрічали як справжніх героїв. Зокрема, Левка Лук'яненка навіть носили на руках.

Левко Лук’яненко після ухвалення Акту / Фото Павла Пащенка

До слова, історик та голова Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров стверджує, що справжня дата проголошення незалежності України – 22 січня 1918 року. Він пояснює, що саме в цей день Українська Центральна Рада ухвалила Четвертий Універсал, яким оголосила про створення самостійної Української Народної Республіки.