Этот трюк с ноутбуком приносит девушке тысячи евро: повторить его может каждый

Мир технологий и социальных сетей захлестнул новый необычный тренд. Одна изобретательная девушка превратила крышку своего MacBook в дорогую рекламную площадку и зарабатывает на этом кругленькие суммы.

Все началось с шутливого видео, которое мгновенно стало вирусным и переросло в прибыльный бизнес, сообщает 24 Канал.

Как зародился новый стартап?

Британская разработчица Адрианна (в сети известная как @codewithadrianna) опубликовала ролик, в котором предложила компаниям покупать место для наклеек на крышке ее ноутбука.

Поскольку девушка работает удаленно – преимущественно из кофеен, коворкингов и посещает большие технологические конференции – ее MacBook постоянно находится в поле зрения потенциальных клиентов.

Идея оказалась настолько удачной, что бизнесмены сразу выстроились в очередь. Один из первых рекламных слотов (размером с обычную наклейку) у нее выкупил стартап, разрабатывающий ИИ-заметки. За такую интеграцию компания заплатила девушке 749 евро (более 34 000 гривен).

В сети активно обсуждают гениальный стартап

Пользователи в сети шутят, что теперь "яблочный" логотип на ноутбуках Apple стал не символом статуса, а бесплатным местом, которое можно заклеить и монетизировать.

Маркетологи же отмечают: такая нативная реклама в реальной жизни работает лучше, чем надоедливые баннеры в интернете, ведь привлекает внимание целевой и платежеспособной аудитории в ИТ-хабах.