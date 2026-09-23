Усе почалося з жартівливого відео, яке миттєво стало вірусним і переросло у прибутковий бізнес, передає 24 Канал.

Як зародився новий стартап?

Британська розробниця Адріанна (в мережі відома як @codewithadrianna) опублікувала ролик, у якому запропонувала компаніям купувати місце для наліпок на кришці її ноутбука.

Оскільки дівчина працює віддалено – переважно з кав'ярень, коворкінгів та відвідує великі технологічні конференції – її MacBook постійно перебуває в полі зору потенційних клієнтів.

Ідея виявилася настільки влучною, що бізнесмени одразу вишикувалися в чергу. Один із перших рекламних слотів (розміром зі звичайну наліпку) у неї викупив стартап, що розробляє ШІ-нотатки. За таку інтеграцію компанія заплатила дівчині 749 євро (понад 34 000 гривень).

Мережа активно обговорює геніальний стартап

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Користувачі в мережі жартують, що тепер "яблучний" логотип на ноутбуках Apple став не символом статусу, а безкоштовним місцем, яке можна заклеїти та монетизувати.

Маркетологи ж зазначають: така нативна реклама в реальному житті працює краще за набридливі банери в інтернеті, адже привертає увагу цільової та платоспроможної аудиторії в ІТ-хабах.