Генри Форд увлекался необычной диетой: что он ел вместо привычных продуктов

Для Генри Форда еда была не столько удовольствием, сколько способом заправить организм. Один из самых известных промышленников ХХ века так необычно относился к питанию.

Форд не любил много есть и часто носил с собой орехи или изюм. Со временем он увлекся дикорастущими растениями, которые называл "дорожной зеленью", и именно они стали необычной частью его рациона, пишет The Take Out.

Ел то, что другие считали сорняками

Форд мог добавлять дикорастущие растения в салаты, варить их или делать из них начинку для сэндвичей. В биографии промышленника Сидни Олсона упоминается, что среди его любимых блюд были тушеный лопух и соевый хлеб с молочаем.

Среди растений, которые связывают с его рационом, были одуванчик, грицики, молочай, дикий бергамот, портулак и другие дикорастущие травы. Форд считал, что природа дает человеку все необходимое для питания, если правильно этим пользоваться.

Само понятие "сорняк" он воспринимал довольно условно. Для Форда это было просто растение, которое растет не там, где его хочет видеть человек.

Организм он сравнивал с автомобилем

Такое отношение к еде хорошо вписывалось в мировоззрение Форда. Он воспринимал человеческое тело почти как машину, а желудок сравнивал с котлом, которому нужно дать достаточно топлива для работы. Поэтому вкус еды для него был далеко не главным.

Гораздо важнее казалось то, чтобы продукт давал организму энергию. Форд также интересовался соей и возможностями использования растений в промышленности.

В 1930-х годах он вместе с ученым Джорджем Вашингтоном Карвером исследовал различные способы применения сельскохозяйственных культур.

Форд придерживался растительного рациона и экспериментировал с дикорастущими продуктами задолго до того, как подобное питание стало популярным трендом. При этом он не просто заменял обычные овощи травой, а старался использовать растения в различных блюдах – от салатов до сэндвичей и тушеных блюд.

Свое отношение к питанию Форд объяснял довольно прагматично. В высказываниях промышленника, собранных фондом The Henry Ford, есть его мнение, что значительная часть болезней связана с перееданием. Поэтому человек, сделавший автомобиль массовым продуктом, сам относился к собственному организму почти как к машине: главное – не изысканный обед, а правильное "топливо".