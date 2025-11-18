Новая книга автора "Кода да Винчи" уже скоро появится на украинском: когда ее ждать

После долгой паузы американский писатель Дэн Браун издал новый роман из серии книг о профессоре Роберте Лэнгдоне. В сентябре этого года новый роман вышел на английском языке.

Украинское издание уже вскоре может порадовать фанатов творчества Дэна Брауна. Когда же оно появится в магазинах – расскажет 24 Канал со ссылкой на Клуб семейного досуга.

Интересно ИИ сказал, какие книги Дэна Брауна считает переоцененными: досталось культовому бестселлеру

Когда появится новая книга Брауна на украинском языке?

Роман Secret of secrets на украинском выйдет под названием "Тайна тайн". Это 8-й роман Дэна Брауна и 6-й из серии о Роберте Лэнгдоне. Хотя все книги существуют как отдельные истории, объединенные одним персонажем.

На украинском языке книга появится благодаря издательству Клуб семейного досуга, которое выдало все предыдущие книги автора бестселлера "Код да Винчи".

Анонс новой книги уже появился на сайте издательства. Правда, пока ни обложки "Тайны тайн", ни точной даты начала предпродажи нет. Хотя по обложке, можно предположить, что она будет в похожем к предыдущим книгам оформлении.

Уже более 1 500 человек добавили эту книгу себе в список желаемых.



"Тайна тайн" на сайте КСД / Скриншот

Как говорится на официальном сайте Дэна Брауна, "Тайна тайн" будет рассказывать о приключениях известного нам профессора Лэнгдона, который отправился в Прагу на лекцию Кэтрин Соломон, с которой он недавно начал отношения.

Однако вместо открытия начался хаос, причиной которого стало убийство. Кэтрин же исчезла, а Лэнгдон стал мишенью, на которую охотится мощная организация.

Основные события разворачиваются в Праге, Лондоне и Нью-Йорке. Лэнгдон пытается найти Кэтрин и разгадать загадки, которые будут на его пути.

Какие еще книги издал Дэн Браун?