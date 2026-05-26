Не для зажигалки: зачем на джинсах кармашек, который все годами используют неправильно

Маленький кармашек на джинсах появился еще в 1873 году не как декоративный элемент, а как практическое решение. Вместе с патентом на усиление карманов медными заклепками его создали для прочной рабочей одежды шахтеров, фермеров и железнодорожников. А со временем эта деталь стала узнаваемой частью уже классических джинсов.

Почему маленький карман на джинсах Levi's появился не просто так и зачем на дениме были медные заклепки, рассказали на сайте Levi Strauss & Co.

Читайте также От "штанов за 40 гривен" до "кишчачих магазинов": как сейчас живут герои украинских мемов

Что означал маленький кармашек на культовых джинсах Levi's?

Дело в том, что история культовых джинсов Levi's началась именно с карманов. Еще в 1873 году компания Levi Strauss & Co. вместе с портным Джейкобом Дэвисом получили патент на усиление карманов металлическими заклепками. Это сделало брюки еще крепче и помогло избежать разрывов ткани.

Читати новини на 24 Каналі тепер можна зі ще більшою користю! У матеріалах Техно 24 шукайте клікабельні гаджети та беріть участь у розіграші подарунків від OPPO. Щотижня можна виграти навушники, а вкінці акції головний приз – смартфон OPPO Reno15 F. Не проґавте шанс випробувати свою удачу та забрати омріяний гаджет!

Поэтому первые такие джинсы имели 4 кармана: 3 были спереди, а один сзади. Среди них был еще и маленький карман над правой передней, которую сейчас знают как "карман для часов".

Напоминаем, что в конце 19 века в таких кармашках носили карманные часы, которые в то время были очень популярными.

В общем первые джинсы появились как прочная рабочая одежда для шахтеров, фермеров, железнодорожников и ковбоев. И для людей, которые постоянно работали физически, часы были важной вещью, но держать их в большом кармане было неудобно и опасно. И массово деталь появилась на знаменитых джинсах Levi's 501.

На сегодня этот карман выполняет роль только символа традиционного денима, но многие выполняют ее для мелочей, например монеты, ключи и тому подобное.

Факты, которые стоит знать о джинсах 501

В Levi Strauss & Co. также рассказывают несколько интересных фактов о культовых джинсах 501. В частности, фирменная прострочка на задних карманах называется "дугообразная" и является официальной торговой маркой бренда.

В то же время маленький карман на джинсах часто называют "пятым", однако на самом деле этот статус получил задний левый карман, который добавили только в 1901 году.

Кроме того, во время Второй мировой войны компания временно убрала заклепки с маленького кармана, чтобы экономить металл для военных нужд. В 1937 году бренд начал закрывать металлические заклепки на задних карманах тканью, а в 1966 году от заклепок на задних карманах окончательно отказались.

Какие сейчас джинсы стоит носить?

В 2026 году джинсы останутся главной базой гардероба. Кстати, весной в тренд вернулся именно качественный деним с правильной посадкой и четким силуэтом. По данным Vogue, особую популярность имели универсальные фасоны, которые легко сочетаются с базовыми вещами и не теряют актуальности после одного сезона.

Среди главных трендов – джинсы темного оттенка индиго, которые отличаются плотным денимом и аккуратным видом. Также в моду возвращаются джинсы-клеш и модели "сигареты", которые были популярны еще в 1990-х, а еще джинсы-подковы с объемными бедрами и сужением книзу.

Кроме классических синих и черных моделей, в 2026 году популярными станут джинсы ярких оттенков, в частности кремовые, пудрово-розовые, мятные и маслянистые цвета. Стилисты также прогнозируют возвращение элементов моды 2000-х и более экспериментальных силуэтов, которые сочетают комфорт и акцентный дизайн.