Зеркало в лифте не для красоты: почему настоящая причина может удивить

Почти каждый лифт сегодня имеет зеркала. Большинство людей используют их, чтобы быстро поправить волосы, проверить вид или даже сделать селфи. Но на самом деле зеркала в лифтах имеют значительно более важную функцию, чем просто декоративную.

Почему зеркала в лифтах появились не только для красоты и как их используют для безопасности пассажиров, пишут в Mental Floss.

Почему зеркала стали обязательной частью лифтов?

Зеркало как конкретный выбор дизайна имеет гораздо большее значение, чем просто возможность проверить свою внешность.

Дело в том, что стоять внутри металлической коробки, которую поднимают или опускают внутри здания, является не самым интересным способом провести время. Поэтому инженеры пришли к выводу, что зеркала в лифтах могут отвлекать пассажиров во время поездки.

Поэтому пока лифт движется, люди могут посмотреть на себя, проверить прическу или одежду вместо того, чтобы просто смотреть на стены. К тому же это делает поездку психологически более комфортной и менее скучной.

Также, с психологической точки зрения, лифты могут вызвать тревогу и клаустрофобию, то есть когда есть страх к закрытым пространствам. Но добавление зеркал внутри них может помочь создать иллюзию большего пространства, делая их менее ограниченными и таким образом облегчая ощущение паники.

Кроме того, зеркала имеют и практическую функцию безопасности. Отражающие поверхности позволяют видеть не только себя, но и других людей в кабине, а потому можно предотвратить карманные кражи, подозрительное поведение и даже возможные нападения.

Интересно, что есть предположение, что первые зеркала в лифтах вообще были установлены в японских высотных домах по одной очень конкретной причине: доступ для инвалидных колясок. Из-за небольших размеров кабин людям на креслах колесных часто сложно развернуться внутри лифта.

Но зеркало на задней стенке металлической коробки позволяет видеть пространство позади себя во время выезда, работая как зеркало заднего вида в автомобиле. Вследствие этого люди могут удобнее покидать лифт, не задев стены или других пассажиров.

Какой уникальный лифт есть в Украине?

В Украине существует уникальный лифт-патерностер, который построили в Ужгороде. Его установили в 1936 году в здании Закарпатской ОГА и он до сих пор является пригодным для использования. Кроме того, это пока единственный такой механизм в стране.

Заметьте, что название "патерностер" происходит от латинского Pater noster ("Отче наш"). Все из-за того, что движение кабинок напоминало перебор четок во время молитвы.

Особенность этого лифта в том, что он работает непрерывно, не имеет дверей и движется со скоростью около 0,25 метра в секунду.

Он имеет 14 кабинок, каждая из которых рассчитана на 2 человек. Таким образом за один раз лифт может перевозить до 28 пассажиров.

Реакция на этот механизм у людей разная, но в основном есть ощущение настороженности. Поэтому поэтому его называют еще в шутку "ночным кошмаром, а не лифтом". Хотя, например, в Праге похожий лифт превратили в туристическую аттракцию: туда водят платные экскурсии и показывают исторические помещения здания.