Китайцы нашли талисман 2026 года – им стал Драко Мелфой из Гарри Поттера

В этом году в Китае появился довольно неожиданный символ лунного Нового года. Им стал Драко Мелфой из "Гарри Поттера".

Актер Том Фелтон прославился ролью харизматичного слизеринца, пишет BBC. В 2026 году он внезапно оказался на дверях китайских домов. Его лицо можно увидеть на праздничных украшениях – магнитах и декоре, а на онлайн-платформах уже начало массово продавать наклейки с Драко.

Почему Драко Мелфой стал таким популярным?

Причина популярности героя из "Гарри Поттера" скрывается в китайской адаптации фамилии персонажа. На китайском имя Мелфоя транслитерируется как mǎ ěr fú. Первый иероглиф означает "конь", а последний – "счастье" или "благословение". Эти два слова делают имя особенно символичным в преддверии года Лошади.

Тренд даже подхватили продавцы, которые запустили целую линейку праздничного декора с героями магической саги. Комментаторы уже начали шутить о "восточном Новом годе с ноткой волшебства" и вспоминают Феликс Фелицис – зелье удачи из вселенной Гарри Поттера.

Даже сам актер Том Фелтон не остался в стороне и опубликовал сторис в инстаграме, пошутив, что его персонаж внезапно стал "символом китайского Нового года". Это еще больше вызвало новую волну восторга в китайских соцсетях.

Когда наступит Новый год в Китае?

По китайскому календарю он начнется 17 февраля 2026 года и продлится до 5 февраля 2027 года. Этот год будет символизировать энергию, скорость, свободу, карьерный рост и смелые решения.

Франшиза "Гарри Поттера" имеет культовый статус в Китае. Книги разошлись сотнями миллионов экземпляров, а повторный прокат первого фильма в 2020 году за 3 дня собрал более 90 миллионов юаней.

Китайцы перед Новым годом традиционно украшают дома красными куплетами с пожеланием благополучия и здоровья, а также фуцзы – квадратными листами с иероглифом счастья и процветания.

К слову, Новый год в Китае еще называют праздником весны, пишет ChineseNewYear. Это один из важнейших и самых почитаемых праздников в восточной культуре. Китайский Новый год всегда наступает в день второго молодого месяца после зимнего солнцестояния. В этом году он пришелся на 17 февраля, тогда в стране наступит 4723 год.