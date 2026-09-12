Один из них был основан еще во времена Руси: 5 древнейших городов Хмельницкой области

Хмельницкая область может удивить не только живописными пейзажами, но и чрезвычайно древней историей. На территории области есть города, история которых уходит корнями во времена Руси.

Сегодня в этих городах можно увидеть старинные крепости, храмы, дворцы и другие памятники прошлого. 24 Канал собрал 5 самых древних городов Хмельницкой области.

Полонное

Полонное считается одним из древнейших городов не только Хмельницкой области, но и Украины. Его историю традиционно ведут с 996 года. Именно тогда, во времена князя Владимира Великого, город вошел в владения Десятинной церкви.

Где находится Полонное: смотрите на карте

Археологи подтвердили, что на территории современного города существовало укрепленное городище X–XIII веков. Оно занимало около 8,2 гектара и было естественным образом защищено водами реки Хомора.

В 1169 году Полонное пережило нападение половцев. Город упоминается в Лаврентиевской летописи как укрепленный населенный пункт, который враг не смог захватить.

Городок

Первое письменное упоминание о Городке появилось в 1362 году, когда литовские князья установили контроль над Подольем после победы над татарами у Синих Вод.

В разное время город носил названия Бедрихов Городок, Грудек и Новодвор.

Где находится Городок: смотрите на карте

Каменец-Подольский

Каменец-Подольский – один из самых известных исторических городов Украины. Именно 1374 годом датируется грамота, которая стала первым этапом на пути к введению в городе магдебургского права.

Где находится Каменец-Подольский: смотрите на карте

За свою историю город побывал под властью разных государств, и каждое из них оставило свой след – храмы, укрепления, архитектура.

Главная жемчужина города – Каменец-Подольская крепость и Старый город, которые буквально переносят в прошлое.

Изяслав

Изяслав – город, который в прошлом назывался Заславом. Первое письменное упоминание о нем датируется 18 декабря 1390 года. Оно происходит из правового акта, которым подтверждалось владение городом князем Федором Острожским.

Где находится Изяслав: смотрите на карте

Изяслав образовался из Старого и Нового Заслава. Город долгое время был связан с княжескими родами Острожских, Заславских и Сангушков.

Дунаевцы

Первое письменное упоминание о Дунаевцах датируется 1403 годом. Тогдашнее поселение уже было достаточно большим и насчитывало 72 хозяйства. В документах поселение также фигурировало под названием Дунайгород.

Настоящий расцвет Дунаевцев пришелся на более поздние века. В 1592 году поселение получило магдебургское право, а впоследствии здесь активно развивались ремесла и торговля.

Где находятся Дунаевцы: смотрите на карте

Интересно, что название "Дунаевцы" не связано напрямую с рекой Дунай, ведь город расположен далеко от нее. Существует как минимум три версии происхождения названия.

Согласно одной из них, слово "дунай" происходит от древнего корня, что означало "вода" или "река". Такое название могло быть дано из-за местных водоемов и реки Тернавы.

Другая версия связывает название с фамилией Дунай, которую могли носить участники дунайских походов. Также существует предположение, что поселение назвали переселенцы в честь Дунаева или Дунаевки – населенных пунктов, откуда они могли происходить.