Сьогодні в цих містах можна побачити старовинні фортеці, храми, палаци та інші пам'ятки минулого. 24 Канал зібрав 5 найдавніших міст Хмельницької області.

Полонне

Полонне вважають одним із найдавніших міст не лише Хмельниччини, а й України. Його історію традиційно ведуть від 996 року. Саме тоді, за часів князя Володимира Великого, місто увійшло до володінь Десятинної церкви.

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Археологи підтвердили, що на території сучасного міста існувало укріплене городище X – XIII століть. Воно займало близько 8,2 гектара і було природно захищене водами Хомори.

У 1169 році Полонне пережило напад половців. Місто згадується в Лаврентіївському літописі як укріплений населений пункт, який ворог не зміг захопити.

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Городок

Перша писемна згадка про Городок з'яилася у 1362 році, коли литовські князі встановили контроль над Поділлям після перемоги над татарами біля Синіх Вод.

У різні часи місто мало назви Бедрихів Городок, Грудек та Новодвір.

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Кам'янець-Подільський

Кам'янець-Подільський – одне з найвідоміших історичних міст України. Саме 1374 роком датується грамота, яка стала першим етапом на шляху до запровадження в місті магдебурзького права.

Де розташований Кам'янець-Подільський: дивіться на карті

За свою історію місто побувало під владою різних держав, і кожна залишила свій слід – храми, фортифікації, архітектуру.

Головна перлина міста – Кам'янець-Подільська фортеця та Старе місто, які буквально переносять у минуле.

Ізяслав

Ізяслав – місто, яке в минулому називалося Заславом. Перша письмова згадка про нього датується 18 грудня 1390 року. Вона походить із правового акта, яким підтверджувалося володіння містом князем Федором Острозьким.

Де розташований Ізяслав: дивіться на карті

Ізяслав утворився зі Старого та Нового Заслава. Місто тривалий час було пов'язане з князівськими родами Острозьких, Заславських та Сангушків.

Дунаївці

Перша письмова згадка про Дунаївці датується 1403 роком. Тодішнє поселення вже було досить великим і налічувало 72 господарства. У документах поселення також фігурувало під назвою Дунайгород.

Справжній розквіт Дунаївців припав на пізніші століття. У 1592 році поселення отримало магдебурзьке право, а згодом тут активно розвивалися ремесла та торгівля.

Де розташовані Дунаївці: дивіться на карті

Цікаво, що назва "Дунаївці" не пов'язана безпосередньо з річкою Дунай, адже місто розташоване далеко від неї. Існує щонайменше три версії походження назви.

За однією з них, слово "дунай" походить від давнього кореня, що означав "вода" або "річка". Таку назву могли дати через місцеві водойми та річку Тернаву.

Інша версія пов'язує назву з прізвищем Дунай, яке могли мати учасники дунайських походів. Також існує припущення, що поселення назвали переселенці на честь Дунаєва чи Дунаївки – населених пунктів, звідки вони могли походити.