Не совсем псевдоним: каково настоящее имя Джамалы
- Джамала родилась в Кыргызстане в семье депортированных крымских татар, но впоследствии их семья вернулась в Крым.
- При рождении она получила имя Сусанна, а свой творческий псевдоним она сделала из собственной фамилии.
27 августа свой день рождения отмечает народная артистка Украины и победительница Евровидения 2016 Джамала. Артистка известна своим узнаваемым голосом и сейчас активно продвигает крымскотатарскую культуру.
Однако не все знают, что на самом деле певицу зовут не Джамала, однако это и не вымышленный ее псевдоним. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на портал My.ua.
Как на самом деле зовут Джамалу?
Будущая звезда родилась 27 августа 1983 года в городе Ош в Кыргызстане – там ее семья оказалась в результате депортации крымских татар в 1944 году. Джамала имеет не только крымскотатарские, но и армянские корни.
При рождении Джамала получила имя Сусанна. Полное имя – Сусанна Алимовна Джамаладинова. Именно из своей фамилии певица сделала себе псевдоним, несколько сократив его.
В 1989 году семья певицы выехала из Кыргызстана и вернулась на родину – в Крым. Ее детство прошло в селе Малореченькое.
С детства Джамала была влюблена в музыку и посвятила ей свою жизнь. Свою первую волну славы она получила после победы на конкурсе "Новая волна" в 2009 году. В 2011 году она была одной из фавориток на нацотборе на Евровидение, а через 5 лет таки завоевала право представить Украину и победила на конкурсе в Стокгольме с песней "1944" о депортации крымских татар.
Джамала – "1944": смотрите видео выступления
Сейчас Джамала продолжает заниматься музыкой, в частности популяризирует крымскотатарские мотивы. За свой альбом крымскотатарской музыки Qirim получила Шевченковскую премию в 2024 году.