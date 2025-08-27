Однако не все знают, что на самом деле певицу зовут не Джамала, однако это и не вымышленный ее псевдоним. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на портал My.ua.

Как на самом деле зовут Джамалу?

Будущая звезда родилась 27 августа 1983 года в городе Ош в Кыргызстане – там ее семья оказалась в результате депортации крымских татар в 1944 году. Джамала имеет не только крымскотатарские, но и армянские корни.

При рождении Джамала получила имя Сусанна. Полное имя – Сусанна Алимовна Джамаладинова. Именно из своей фамилии певица сделала себе псевдоним, несколько сократив его.

В 1989 году семья певицы выехала из Кыргызстана и вернулась на родину – в Крым. Ее детство прошло в селе Малореченькое.

С детства Джамала была влюблена в музыку и посвятила ей свою жизнь. Свою первую волну славы она получила после победы на конкурсе "Новая волна" в 2009 году. В 2011 году она была одной из фавориток на нацотборе на Евровидение, а через 5 лет таки завоевала право представить Украину и победила на конкурсе в Стокгольме с песней "1944" о депортации крымских татар.

Джамала – "1944": смотрите видео выступления

Сейчас Джамала продолжает заниматься музыкой, в частности популяризирует крымскотатарские мотивы. За свой альбом крымскотатарской музыки Qirim получила Шевченковскую премию в 2024 году.