Проте не всі знають, що насправді співачку звати не Джамала, проте це й не вигаданий її псевдонім. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на портал My.ua.

Цікаво Пісня, яку знає кожен: яку культову заставку з мультсеріалу дитинства озвучили ТНМК

Як насправді звати Джамалу?

Майбутня зірка народилася 27 серпня 1983 року в місті Ош в Киргизстані – там її родина опинилася внаслідок депортації кримських татар у 1944 році. Джамала має не тільки кримськотатарське, але й вірменське коріння.

При народженні Джамала отримала ім'я Сусанна. Повне ім'я – Сусанна Алімівна Джамаладінова. Саме зі свого прізвища співачка зробила собі псевдонім, дещо скоротивши його.

У 1989 році родина співачки виїхала з Киргистану та повернулася на батьківщину – до Криму. Її дитинство минуло в селі Малоріченьке.

З дитинства Джамала була закохана у музику і присвятила їй своє життя. Свою першу хвилю слави вона отримала після перемоги на конкурсі "Нова хвиля" у 2009 році. У 2011 році вона була однією з фавориток на нацвідборі на Євробачення, а через 5 років таки виборола право представити Україну й перемогла на конкурсі в Стокгольмі з піснею "1944" про депортацію кримських татар.

Джамала – "1944": дивіться відео виступу

Зараз Джамала продовжує займатися музикою, зокрема популяризує кримськотатарські мотиви. За свій альбом кримськотатарської музики Qirim отримала Шевченківську премію в 2024 році.