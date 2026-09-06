В этом фильме Джеки Чан сыграл целых 15 ролей и установил рекорд Гиннеса
Джеки Чан уже давно стал легендой мирового кино. Актер известен не только благодаря боевым искусствам и комедийному таланту, но и тем, что активно занимается созданием собственных фильмов.
За свою карьеру Чан получил немало престижных наград, среди которых почетный "Оскар" и награды Гонконгской киноакадемии. При этом его вклад в киноиндустрию помог установить сразу два рекорда Гиннеса, пишет Collider.
В каком фильме Джеки Чан исполнил 15 ролей
В фильме "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак", вышедшем в 2012 году, Джеки Чан был задействован практически на всех этапах производства.
В результате актер установил рекорд Гиннеса в категории "Наибольшее количество упоминаний в титрах одного фильма для одного человека". Его имя в титрах упоминается 15 раз.
Джеки Чан / Фото GettyImages
Чан работал над фильмом в качестве:
- сценарист;
- режиссер;
- актером;
- продюсер;
- исполнительный продюсер;
- оператор;
- художник-постановщик;
- руководитель съемочной группы;
- координатор питания;
- каскадер;
- координатор трюков;
- осветитель;
- композитор;
- ответственный за реквизит;
- исполнитель музыкальной темы.
Таким образом, работа Чана над фильмом охватила как экранную часть, так и многочисленные процессы за кулисами. В частности, он отвечал даже за питание съемочной группы. Кроме того, актер использовал свои навыки профессионального певца, исполнив музыкальную тему фильма.
"Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак": смотрите трейлер
За свою многолетнюю карьеру Чан получил и второй рекорд Гиннеса – "Наибольшее количество трюков, выполненных живым актером". Это признание связано с его карьерой, которая насчитывает более 100 ролей в фильмах и огромное количество трюков, выполненных на экране.
Сам Чан назвал эти два рекорда признанием своей многолетней работы.