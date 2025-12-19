Эта сцена с Тринити решила судьбу "Матрицы": если бы не она – фильма могло бы и не быть

Мало кто задумывался над тем, что безумно популярная франшиза "Матрица" могла не увидеть мир. Би больше, в проект сначала никто не верил, но всего одна сцена стала для него решающей.

Оставайтесь вместе с нами, чтобы узнать очередной интересный факт о "Матрице".

Какая сцена из фильма "Матрица" стала решающей?

В начале работы над "Матрицей" студия не верила в проект и считала его слишком рискованным. Поэтому на ключевую вступительную сцену – ту самую, где Тринити замирает в воздухе перед ударом полицейского, – выделили всего 10 миллионов долларов как тест идеи.

В сцену почти никто не верил, кроме самих авторов. Кэрри-Энн Мосс, сыгравшая роль Тринити, тренировалась часами, травмировала лодыжку, но выполнила все трюки сама, без дублеров. Для эффекта остановленного времени по кругу разместили 120 камер – на тот момент это был рискованный и почти беспрецедентный эксперимент.

Когда студия увидела результат, сомнений не осталось. Сцена оказалась не просто эффектной, а такой, что объясняет мир фильма без слов. После этого проект получил дополнительные 60 миллионов долларов финансирования, и в "Матрицу" поверили все.

Сколько фильмов "Матрица" увидел мир?

"Матрица" (1999)

Первый фильм стал революционным для своего времени: он соединил философию, киберпанк и новаторские визуальные эффекты. Именно здесь зрители впервые узнали, что мир вокруг Нео – лишь иллюзия, созданная машинами.

"Матрица: Перезагрузка" (2003)

Вторая часть значительно расширила вселенную фильма, показав масштаб конфликта между людьми и машинами. Лента сосредоточилась на последствиях выбора Нео и углубилась в тему причинно-следственных связей.

"Матрица: Революция" (2003)

Третий фильм стал финалом оригинальной трилогии. В нем решается судьба Зиона и подводится философский итог противостояния между свободой и контролем.

"Матрица: Воскресение" (2021)

Четвертая часть вернула зрителей в знакомый мир уже через призму ностальгии и самоиронии. Фильм переосмысливает события первой трилогии и ставит вопрос: действительно ли человек хочет проснуться от удобной иллюзии.

