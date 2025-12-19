Ця сцена з Трініті вирішила долю "Матриці": якби не вона – фільму могло б і не бути
- Фанати вважають, що сцена з Трініті, яка не потрапила у фінальну версію, могла б змінити вибір Нео і весь сюжет.
- Обговорюється, як ця сцена могла б показати глибшу внутрішню боротьбу та дилему між порятунком Трініті чи людства.
Мало хто задумувався над тим, що шалено популярна франшиза “Матриця” могла не побачити світ. Бі більше, у проєкт спочатку ніхто не вірив, але усього одна сцена стала для нього вирішальною.
Яка сцена з фільму "Матриця" стала вирішальною?
На початку роботи над "Матрицею" студія не вірила в проєкт і вважала його надто ризикованим. Тому на ключову вступну сцену – ту саму, де Трініті завмирає в повітрі перед ударом поліцейського, – виділили лише 10 мільйонів доларів як тест ідеї.
У сцену майже ніхто не вірив, окрім самих авторів. Керрі-Енн Мосс, котра зіграла роль Трініті, тренувалася годинами, травмувала щиколотку, але виконала всі трюки сама, без дублерів. Для ефекту зупиненого часу по колу розмістили 120 камер – на той момент це був ризикований і майже безпрецедентний експеримент.
Коли студія побачила результат, сумнівів не залишилося. Сцена виявилася не просто ефектною, а такою, що пояснює світ фільму без слів. Після цього проєкт отримав додаткові 60 мільйонів доларів фінансування, і в "Матрицю" повірили всі.
Стрибок Трініті, який вирішив долю всього фільму : дивіться відео
Скільки фільмів "Матриця" побачив світ?
"Матриця" (1999)
Перший фільм став революційним для свого часу: він поєднав філософію, кіберпанк і новаторські візуальні ефекти. Саме тут глядачі вперше дізналися, що світ навколо Нео – лише ілюзія, створена машинами.
"Матриця: Перезавантаження" (2003)
Друга частина значно розширила всесвіт фільму, показавши масштаб конфлікту між людьми та машинами. Стрічка зосередилася на наслідках вибору Нео та заглибилася у тему причинно-наслідкових зв’язків.
"Матриця: Революція" (2003)
Третій фільм став фіналом оригінальної трилогії. У ньому вирішується доля Зіону та підводиться філософський підсумок протистояння між свободою і контролем.
"Матриця: Воскресіння" (2021)
Четверта частина повернула глядачів у знайомий світ уже через призму ностальгії та самоіронії. Фільм переосмислює події першої трилогії та ставить питання: чи справді людина хоче прокинутися від зручної ілюзії.
Зустріч Трініті та Нео – кадри з фільму "Матриця" / Фото BBC News Україна
