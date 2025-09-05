5 сентября 1946 года в Занзибаре родился Фредди Меркьюри –икона рок-музыки и фронтмен группы Queen. Однако до популярности он занимался далеко не музыкой.

Путь к славе – сложный, что и доказывает история Фредди Меркьюри. Кем он работал, прежде чем стал знаменитым

Кем работал Фредди Меркьюри?

Фредди Меркьюри, а точнее, Фаррух Бульсара, каким является настоящее имя артиста, стал частью группы Queen в 1970 году. В это сложно поверить, но до того будущий артист работал в аэропорту.

Если точнее, то Меркьюри работал в крупнейшем аэропорту Великобритании – Лондон-Хитроу. Он был на должности грузчика багажа.

В самом аэропорту не забывают об истории Фредди Меркьюри и даже гордятся, что когда-то он был частью команды. Например, в 2018 году по случаю дня рождения рок-легенды в аэропорту устроили праздник, где грузчики багажа переодевались в образ своего известного коллеги.



Аэропорт Хитроу празднует день рождения Меркьюри в 2018 году / Фото Британских авиалиний

Как появился самый известный хит Меркьюри?

Одной из самых известных песен группы Queen является композиция The Show Must Go On ("Шоу должно продолжаться"). Ее написал гитарист группы Брайан Мэй после последнего публичного появления Меркьюри – тогда еще никто не знал, что у него СПИД, однако артист уже имел очень больной вид.

Запись песни на студии была в условиях, когда состояние здоровья Меркьюри уже было никудышным – он едва держался на ногах, поэтому никто из участников группы не верил, что песню удастся записать. Однако Меркьюри выпил несколько рюмок водки и спел даже самые тяжелые вокальные партии.

Клим на песню не снимали – его создали из видео с концертов и предыдущих клипов группы. В ноябре 1991 года Фредди Меркьюри официально объявил о своей болезни и в том же месяце умер.