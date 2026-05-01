От "Звездных войны" до "Дюны": 4 локации из фильмов и сериалов, которые можно увидеть собственными глазами

Часто локации из "Звездных войны", сериала "Венздей" или "Дюна" могут казаться графикой, впрочем на самом деле их можно найти на карте мира. В частности это места в Ирландии, Румынии или какая-то из пустынь Иордании. Кроме того, даже до выхода на экран той или иной ленты эти места могут давно быть популярными среди туристов.

Какие месяца из известных фильмов и сериалов можно посетить в реальной жизни и где они расположены, говорится в подборке 24 Канал.

Какие места из кинолент существуют на самом деле?

1. Остров Скеллинг-Майкл в "Звездных войнах"

В фильме эта локация показана как отдаленная планета Ахч-То – место, где скрывается Люк Скайуокер. На самом же деле речь идет об острове Скеллинг-Майкл у юго-западного побережья Ирландии.

Это бывший монастырский остров 6 века, расположенный неподалеку графства Керри, где монахи жили в изоляции в каменных кельях на скалах. Сегодня он входит в список мирового наследия UNESCO, отмечается на Conde Nast Traveler.

После выхода фильма "Star Wars: The Last Jedi", эта локация стала одной из самых популярных среди туристов и фанатов саги. В то же время доступ на остров строго ограничен из-за требований охраны природы.

2. Академия Невермор из "Wednesday"

Мрачная академия Невермор, где учится Венздей Аддамс в первом сезона сериала, на самом деле является замком Кантакузино в Румынии, пишет Conde Nast Traveller.

Он был построен еще в 1911 году для румынского князя Георге Григоре Кантакузино в селе Буштени в Карпатских горах.

Кстати! Кантакузино был потомком румынских правителей или императоров Византии. Он даже был назначен премьер-министром Румынии между 1899 – 1900 годами и в течение 1904 – 1907 годов. Кроме того, князь был настолько богат, что имел даже прозвище Набабул – это французский термин, который используется для обозначения чрезвычайно богатых людей.

В целом строительство замка продолжалось 10 лет, а сама усадьба имела площадь 3 148 квадратных метров, отмечается в Daily Mail. На территории есть 4 павильона и аркадные балконы, многие из которых можно увидеть в серии.

3. Солончак Салар-де-Уюни – это "планета Крейт" из "Звездных войн"

Финальная битва в "Звездных войнах" происходила на планете Крейт – мире с белой поверхностью, под которой скрыт красный грунт. По сюжету это был последний рубеж Сопротивления. Хотя сцену создавали с помощью CGI-графики, ее визуальный образ вдохновлялся реальным местом – солончаком Салар-де-Уюни в Боливии.

Это самый большой солончак в мире, который известен своим уникальным "зеркальным эффектом" после дождя, когда поверхность отражает небо и они "сливаются" в одно.

Расположен он на высоте около 3 800 метров над уровнем моря. Формирование этого ландшафта связывают с высыханием доисторического внутреннего озера, которое оставило после себя толстые слои соли, говорится на Bolivia travel site.

4. Пустыня Вади-Рам из "Дюны"

Съемки второй части "Дюны" проходили в нескольких странах сразу. Это делалось для того, чтобы максимально правдоподобно передать вымышленную пустынную планету Арракис. Поэтому ключевые сцены снимали в ОАЭ, в Иордании и Намибии, отмечается в Architectural Digest.

Художник-постановщик фильма Патрис Верметт в комментарии Conde Nast Traveler рассказал, что, например, сцену с Тейлор-Джой (в фильме – Алия Атрид, сестра Пола Атрида) снимали в Намибии.

Каждый раз, когда вы видите дюны – мы в Абу-Даби,

– отмечает Верметт.

Режиссер Дени Вильнев также отмечал, что для второй части команда "провела значительно больше времени в пустыне", о чем говорится в промоматериалах, которые получило Variety.

Отдельные сцены Арракиса снимали и в пустыне Вади-Рум на юге Иордании – месте, которое часто называют "земным Марсом" из-за его внеземных пейзажей. Ее красные скалы и бескрайние пески давно привлекают кинематографистов: кроме "Дюны", здесь также снимали "Марсианин" и "Бунтарь Один. Звездные Войны".

Что известного снимали в Украине?

Мировые артисты считают Украину полноценной съемочной локацией, а чаще всего в кадре различных фильмов, сериалов и клипов можно увидеть индустриальный Киев: мосты, жилые районы и тому подобное.

Например, клип на песню "Nothing Breaks Like a Heart", которая стала совместной работой британского диджея Марка Ронсона и американской певицы Майли Сайрус, снимали всего несколько дней. За это время в кадр попал Дарницкий мост и столичные дороги.

В то же время другие артисты показывали еще больше киевского колорита. Поэтому в видео Sante певца Поль Ван Авера, который известен как Stromae, можно узнать мосты через Днепр, библиотеку Вернадского и даже Дом кино, отмечают в Vogue Ukraine.

Еще одним примером является клип на песню "Trouble in Town" всемирно известной группы Coldplay, над которым работала украинская команда. В самом видео появляются гостиницы, торговые центры и станции метро Киева.

Кроме того, есть случаи, когда мировые артисты могут даже не приезжать в Украину лично, но их клипы все равно создают здесь. Так было с видео "We're Good" Dua Lipa, за съемки которого отвечал украинский продакш Shelter. Кадры с певицей были сняты в США, а остальные клипа – в Киеве, говорится в подборке "ТиКиїв".

Что скрывают известные фильмы, в частности о Гарри Поттере?

В части саги о Гарри Поттере и узнике Азкабана фанаты заметили деталь, которую раньше все игнорировали. В конце, в финальных титрах, создатели фильма оставили "пасхальный элемент".

Дело в том, что титры оформлены в виде Карты мародеров, которая показывает кто и как перемещается по Хогвартсу. Однако внимательные фанаты заметили, что расположение следов в нижней части кадра странные – выглядят так, будто 2 персонажей находятся в довольно близком контакте. Это натолкнуло на мысль о скрытом интимном намеке.

Однако это действительно оказались не просто догадки, ведь автор титров Рас Вазерелл фактически подтвердил, что такая "шутка" действительно была заложена сознательно. По его словам, он хотел добавить в фильм единственный подобный момент, но сделать это максимально незаметно. И речь идет не о чем-то откровенном, а только о поцелуе.

На самом деле раньше этот элемент хотели убрать, но впоследствии режиссер Альфонсо Куарон позволил оставить его как небольшую шутку для внимательных зрителей.