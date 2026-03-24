Король Швеции приезжал сюда, чтобы услышать его: где в Украине говорят на исчезнувшем старошведском языке

На юге Украины расположено уникальное село, где веками говорили на старошведском языке, исчезнувшем даже на своей родине. В 2008 году его даже посетил король Карл XVI Густав с королевой Сильвией.

Об истории уникального села Змиевка на Херсонщине, рассказывает Министерство иностранных дел Украины.

Смотрите также Без потерь взяли в плен 620 венгерских солдат и создали государство: 4 факта о Гуцульской республике

Чем уникально село Змиевка?

Змиевка – небольшое село на Херсонщине, которое имеет уникальные шведские корни. Когда-то часть населенного пункта была известна как Gammalsvenskby (Старошведское).

В конце XVIII века шведов переселили сюда по приказу Екатерины II с территории современной Эстонии. Несмотря на удаленность от исторической родины, община смогла сохранить язык, традиции и религиозные обычаи.

До начала полномасштабного вторжения России это было единственное место в мире, где еще звучал старошведский – древняя форма языка, которая уже исчезла даже в самой Швеции.

Более того, в 2008 году король Швеции Карл XVI Густав посетил Украину. Кроме Киева, он побывал и в Змиевке, где лично передал селу шведский флаг. Тот хранился в сельсовете вплоть до 2022 года.

Село Змиевка / Фото TripMustGoOn

Как оккупанты охотились за шведским флагом в Змиевке?

После начала полномасштабного вторжения России село претерпело значительные разрушения от обстрелов. Оккупанты уничтожили церковь, повредили школу, а многие дома превратились в руины. Жители были вынуждены покинуть свои дома.

В 2022 году Змиевка оказалась под временной оккупацией российских войск. Они пытались завладеть шведским флагом, подаренным королем, однако сельский голова Николай Куривчак прятал его более 8 месяцев.

Несмотря на повреждения от обстрелов, после освобождения села украинскими военными флаг эвакуировали в безопасное место.

Флаг, который подарил король Швеции / Фото посольства Украины в Швеции

На одном из фото, созданном для шведского короля, переселенцы из Змиевки собрались возле этого флага. Посол Украины в Швеции Светлана Залищук показала фотографию Карлу XVI Густаву и рассказала ее историю – это глубоко тронуло монарха.

Почему шведов переселили именно на юг Украины?

Как пишет Ukraїner, появление шведов на юге Украины стало следствием двух войн. После Северной войны в начале XVIII века часть шведских территорий отошла к Московскому царству, вместе с островом Даго (сегодня он принадлежит Эстонии и называется Гиюмаа).

Впоследствии, в 1775 году, когда Российская империя отвоевала южноукраинские земли у Османской империи, Екатерина II начала формировать там иностранные колонии. В 1781 году около тысячи шведов отправились из Даго в Причерноморье, но до берегов Днепра добралась только половина переселенцев. Именно они основали в тогдашнем Херсонском уезде поселение Гаммальсвенскби (в переводе со шведского – Старошведское).

Политику заселения продолжил и российский император Александр I, внук Екатерины II. Он способствовал созданию иностранных колоний в Бессарабии и Причерноморье для развития сельского хозяйства и экономики.

Так, в 1804 году рядом со шведами поселились немцы-лютеране, которые основали село Шлангендорф. Впоследствии возникли еще два немецких поселения – Мюльгаузендорф и Клостердорф.

При советской власти населенные пункты переименовали: Гаммальсвенскби стало Вербовкой, Шлангендорф – Змиевкой, Мюльгаузендорф – Михайловкой, а Клостердорф – Костыркой.

В то же время староста Змиевки Николай Куривчак отмечает, что современное село объединяет территории всех четырех, хотя местные жители до сих пор воспринимают их как отдельные поселения.

Почему одно из сел в Карпатах называют "украинскими Афинами"?