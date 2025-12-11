Головоломка, которая под силу единицам: образуйте квадрат, передвинув лишь одну спичку

Сетью распространяется вирусная головоломка, которая предлагает пользователям за 8 секунд образовать квадрат, передвинув лишь одну спичку. На первый взгляд, задача выглядит простой, но именно она и проверяет внимательность, логику и способность быстро находить нестандартные решения.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of India.

Смотрите также Фанаты в истерике из-за сделки с Netflix: видео о "смерти" Warner Bros захватили сеть

В чем суть головоломки со спичками?

На картинке можно увидеть четыре спички, которые расположены в форме креста. Именно из этого "плюса" нужно составить квадрат, но есть одно ограничение: разрешено переместить только одну спичку. На выполнение задания дается всего 8 секунд.

Головоломка со спичками / Фото The Epoch Times

Чтобы найти решение этой головоломки, придется внимательно посмотреть на картинку и применить нестандартное мышление. Это задание не только тест на логику, ведь оно также много говорит о внимании к деталям.

Как решить головоломку?

Решение задачи оказалось проще, чем может показаться. Если пристально присмотреться к центру креста, можно заметить, что одна из спичек будто зажата между другими.

Решение головоломки / Фото The Epoch Times

Именно она и является ключом. Достаточно "вытащить" эту спичку из центрального паза, и кончики коробок образуют небольшой квадрат прямо внутри фигуры.

Какая головоломка является самой известной в мире?

Как пишет Puzzle Day, Кубик Рубика, создан в 1974 году венгерским архитектором Эрно Рубиком, уже давно считается самой известной головоломкой в мире. Эта яркая конструкция 3×3 предлагает игрокам, на первый взгляд, простую задачу – собрать каждую грань в один цвет. Однако выполнить это значительно сложнее, чем кажется.

Кубик Рубика давно превратился из простой головоломки в настоящий культурный феномен. Его популярность держится благодаря портативности, универсальной привлекательности и безграничному количеству возможных комбинаций.

Какая головоломка с игральными кубиками распространилась по сети?