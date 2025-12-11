Головоломка, яка під силу одиницям: утворіть квадрат, пересунувши лише один сірник

Мережею шириться вірусна головоломка, яка пропонує користувачам за 8 секунд утворити квадрат, пересунувши лише один сірник. На перший погляд, завдання виглядає простим, але саме воно й перевіряє уважність, логіку та здатність швидко знаходити нестандартні рішення.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of India.

Дивіться також Фанати в істериці через угоду з Netflix: відео про "смерть" Warner Bros захопили мережу

У чому суть головоломки із сірниками?

На зображенні можна побачити чотири сірники, які розташовані у формі хреста. Саме з цього "плюса" потрібно скласти квадрат, але є одне обмеження: дозволено перемістити тільки один сірник. На виконання завдання дається всього 8 секунд.

Головоломка із сірниками / Фото The Epoch Times

Щоби знайти рішення цієї головоломки, доведеться уважно подивитись на картинку і застосувати нестандартне мислення. Це завдання не лише тест на логіку, адже воно також багато говорить про увагу до деталей.

Як розв'язати головоломку?

Розв’язання завдання виявилося простішим, ніж може здаватися. Якщо пильно придивитися до центру хреста, можна помітити, що один із сірників ніби затиснутий між іншими.

Розв'язання головоломки / Фото The Epoch Times

Саме він і є ключем. Достатньо "витягнути" цей сірник із центрального паза, і кінчики коробок утворять невеликий квадрат прямо всередині фігури.

Яка головоломка є найвідомішою у світі?

Як пише Puzzle Day, Кубик Рубіка, створений у 1974 році угорським архітектором Ерно Рубіком, уже давно вважається найвідомішою головоломкою у світі. Ця яскрава конструкція 3×3 пропонує гравцям, на перший погляд, просте завдання – зібрати кожну грань в один колір. Однак виконати це значно складніше, ніж здається.

Кубик Рубіка давно перетворився з простої головоломки на справжній культурний феномен. Його популярність тримається завдяки портативності, універсальній привабливості та безмежній кількості можливих комбінацій.

Яка головоломка із гральними кубиками поширилася мережею?