Користувачі активно публікують відео з культовими фільмами й серіалами Warner Bros., прощаючись з улюбленими франшизами. Про те, як соцмережі реагують на угоду між компаніями – розповідає 24 Канал.

Що відомо про новий тренд в мережі?

На тлі новини про те, що Netflix придбає Warner Bros., включно з її кіно- та телестудіями HBO Max та HBO, користувачі соцмереж запустили новий вірусний тренд.

Користувачі масово публікують едіти під приспів пісні Don McLean – "American Pie", у яких показують культові сцени з фільмів і серіалів, до створення яких була причетна Warner Bros.

У відео з'являються кадри з легендарних франшиз і проєктів, що стали класикою для кількох поколінь глядачів.

Ці відео швидко набирають мільйони переглядів і вподобань. Головний посил тренду – страх, що Netflix може "вбити кіно", перетворивши великі франшизи на нескінченні перезапуски.

Чому у Голлівуді проти купівлі Warner Bros. стрімінговим сервісом Netflix?

Як повідомляє Financial Times, гільдія сценаристів Голлівуду закликає заблокувати угоду про купівлю Warner Bros. стрімінговим сервісом Netflix. У кіноіндустрії побоюються, що вона може спричинити масові звільнення, урізання зарплат і скорочення роботи.

Відомі представники галузі та профспілки звернулися до регуляторів із вимогою заблокувати угоду.

Водночас The Wall Street Journal пише, що Міністерство юстиції США вже почало розглядати, як злиття компаній може посилити домінування Netflix на ринку.

Така перевірка зазвичай триває щонайменше 10 місяців. Джерела видання додають, що на думку частини представників відомства, об'єднання Netflix і HBO Max може порушувати антимонопольні правила, адже разом компанії контролюватимуть близько 30% американського ринку стрімінгових сервісів.

Яка ще компанія вирішила поборотися за придбання Warner Bros.?