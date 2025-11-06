Город, от которого стынет кровь: существует ли на самом деле Дерри из "Оно"

Город Дерри, где живет жуткий Пеннивайз из романа Стивена Кинга "Оно" и сериала HBO "Оно: Добро пожаловать в Дерри" на самом деле не существует. Но поклонники Стивена Кинга все же могут посетить место, которое стало его прототипом.

Существует ли на самом деле жуткий город Дерри?

Город Дерри, известен фанатам Стивена Кинга как эпицентр событий романа "Оно" и нового сериала HBO "Оно: Добро пожаловать в Дерри", кажется самым страшным местом, куда только можно попасть.

Как выяснилось, Дерри – вымышленный город, созданный Кингом, однако имеет вполне реальный прототип. Писатель вдохновлялся своим родным Бангором в штате Мэн, где он жил, когда писал роман. В послесловии к "Оно" указано, что Кинг начал работу над книгой в Бангоре в 1981 году.

Где расположен город Бангор: смотрите на карте

Сам автор также подтверждал в интервью, что Дерри – это вымышленная версия города в штате Мэн.

Бангор стал Дерри. В Ирландии есть город Бангор, расположенный в графстве Дерри, поэтому я изменил название вымышленного города на Дерри. Между Бангором и Дерри существует прямая корреляция,

– заявлял Кинг.

Поэтому поклонники, которые хотят увидеть "настоящий Дерри", могут отправиться именно в Бангор. Там и сегодня можно найти знакомые из книги и сериала локации, в частности статую Пола Баньяна и водонапорную башню Томаса Гилла.

Что известно о сериале "Оно: Добро пожаловать в Дерри"?

Как пишет MigNews, 27 октября на стриминговых платформах вышел сериал "Оно: Добро пожаловать в Дерри" – приквел к культовой истории о клоуне Пеннивайзе.

События разворачиваются в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального "Оно". Зрители вновь оказываются в жутком городке Дерри, где дети бесследно исчезают, а жители сталкиваются с древним злом, притаившимся в канализационных туннелях.

"Оно: Добро пожаловать в Дерри": смотрите трейлер

Авторы сериала рассказали, что планируют сделать из него трилогию.

Новые серии выходят по понедельникам, а первый сезон будет состоять из восьми эпизодов.

