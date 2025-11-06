Город, от которого стынет кровь: существует ли на самом деле Дерри из "Оно"
- Дерри из романа "Оно" Стивена Кинга является вымышленным городом, который имеет вполне реальный прототип.
- Сериал "Оно: Добро пожаловать в Дерри", приквел к оригинальной истории, вышел 27 октября и доступен на платформах HBO Max и Megogo.
Город Дерри, где живет жуткий Пеннивайз из романа Стивена Кинга "Оно" и сериала HBO "Оно: Добро пожаловать в Дерри" на самом деле не существует. Но поклонники Стивена Кинга все же могут посетить место, которое стало его прототипом.
Существует ли на самом деле жуткий город Дерри?
Город Дерри, известен фанатам Стивена Кинга как эпицентр событий романа "Оно" и нового сериала HBO "Оно: Добро пожаловать в Дерри", кажется самым страшным местом, куда только можно попасть.
Как выяснилось, Дерри – вымышленный город, созданный Кингом, однако имеет вполне реальный прототип. Писатель вдохновлялся своим родным Бангором в штате Мэн, где он жил, когда писал роман. В послесловии к "Оно" указано, что Кинг начал работу над книгой в Бангоре в 1981 году.
Сам автор также подтверждал в интервью, что Дерри – это вымышленная версия города в штате Мэн.
Бангор стал Дерри. В Ирландии есть город Бангор, расположенный в графстве Дерри, поэтому я изменил название вымышленного города на Дерри. Между Бангором и Дерри существует прямая корреляция,
– заявлял Кинг.
Поэтому поклонники, которые хотят увидеть "настоящий Дерри", могут отправиться именно в Бангор. Там и сегодня можно найти знакомые из книги и сериала локации, в частности статую Пола Баньяна и водонапорную башню Томаса Гилла.
Что известно о сериале "Оно: Добро пожаловать в Дерри"?
Как пишет MigNews, 27 октября на стриминговых платформах вышел сериал "Оно: Добро пожаловать в Дерри" – приквел к культовой истории о клоуне Пеннивайзе.
События разворачиваются в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального "Оно". Зрители вновь оказываются в жутком городке Дерри, где дети бесследно исчезают, а жители сталкиваются с древним злом, притаившимся в канализационных туннелях.
Авторы сериала рассказали, что планируют сделать из него трилогию.
Посмотреть "Оно: Добро пожаловать в Дерри" можно на:
HBO Max – с английской и украинской озвучкой;
Megogo – с официальной украинской локализацией и возможностью загрузки эпизодов.
Новые серии выходят по понедельникам, а первый сезон будет состоять из восьми эпизодов.
Что известно о запуске HBO Max в Украине?
С 14 октября стриминговый сервис HBO Max официально заработал в Украине. Платформа предлагает пользователям два тарифных плана.
Пакет "Стандарт" стоит 7,99 евро в месяц (примерно 400 гривен) и позволяет смотреть контент в Full HD на двух устройствах одновременно, а также сохранять до 30 загрузок для просмотра офлайн. Более расширенный пакет "Премиум" стоит 9,99 евро в месяц (около 500 гривен) и поддерживает до четырех устройств, качество 4K UHD, звук Dolby Atmos и возможность загружать до 100 эпизодов.
По желанию можно дополнительно подключить спортивный пакет с каналами Eurosport 1 и Eurosport 2. В библиотеке сервиса доступны проекты от HBO и Max Originals, ленты вселенной DC, серия фильмов о Гарри Поттере, а также много других культовых сериалов.