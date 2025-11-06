Місто, від якого холоне кров: чи існує насправді Деррі з "Воно"
- Деррі з роману "Воно" Стівена Кінга є вигаданим містом, яке має цілком реальний прототип.
- Серіал "Воно: Ласкаво просимо до Деррі", приквел до оригінальної історії, вийшов 27 жовтня і доступний на платформах HBO Max та Megogo.
Місто Деррі, де живе моторошний Пеннівайз із роману Стівена Кінга "Воно" та серіалу HBO "Воно: Ласкаво просимо до Деррі" насправді не існує. Та шанувальники Стівена Кінга все ж можуть відвідати місце, яке стало його прототипом.
Чи існує насправді моторошне місто Деррі?
Місто Деррі, відоме фанатам Стівена Кінга як епіцентр подій роману "Воно" та нового серіалу HBO "Воно: Ласкаво просимо до Деррі", здається найстрашнішим місцем, куди тільки можна потрапити.
Як з'ясувалося, Деррі – вигадане місто, створене Кінгом, однак має цілком реальний прототип. Письменник надихався своїм рідним Бангором у штаті Мен, де він мешкав, коли писав роман. У післямові до "Воно" зазначено, що Кінг розпочав роботу над книгою в Бангорі у 1981 році.
Де розташоване місто Бангор: дивіться на карті
Сам автор також підтверджував в інтерв'ю, що Деррі – це вигадана версія міста в штаті Мен.
Бангор став Деррі. В Ірландії є місто Бангор, розташоване в графстві Деррі, тому я змінив назву вигаданого міста на Деррі. Між Бангором і Деррі існує пряма кореляція,
– заявляв Кінг.
Тож шанувальники, які хочуть побачити "справжній Деррі", можуть вирушити саме до Бангора. Там і сьогодні можна знайти знайомі з книги та серіалу локації, зокрема статую Пола Баньяна та водонапірну башту Томаса Гілла.
Що відомо про серіал "Воно: Ласкаво просимо до Деррі"?
Як пише MigNews, 27 жовтня на стримінгових платформах вийшов серіал "Воно: Ласкаво просимо до Деррі" – приквел до культової історії про клоуна Пеннівайза.
Події розгортаються у 1962 році, за 27 років до подій оригінального "Воно". Глядачі знову опиняються в моторошному містечку Деррі, де діти безслідно зникають, а жителі стикаються з давнім злом, що причаїлося в каналізаційних тунелях.
"Воно: Ласкаво просимо до Деррі": дивіться трейлер
Автори серіалу розповіли, що планують зробити із нього трилогію.
Подивитися "Воно: Ласкаво просимо до Деррі" можна на:
HBO Max – з англійською та українською озвучкою;
Megogo – з офіційною українською локалізацією та можливістю завантаження епізодів.
Нові серії виходять щопонеділка, а перший сезон складатиметься з восьми епізодів.
Що відомо про запуск HBO Max в Україні?
З 14 жовтня стримінговий сервіс HBO Max офіційно запрацював в Україні. Платформа пропонує користувачам два тарифні плани.
Пакет "Стандарт" коштує 7,99 євро на місяць (приблизно 400 гривень) і дозволяє дивитися контент у Full HD на двох пристроях одночасно, а також зберігати до 30 завантажень для перегляду офлайн. Більш розширений пакет "Преміум" коштує 9,99 євро на місяць (близько 500 гривень) і підтримує до чотирьох пристроїв, якість 4K UHD, звук Dolby Atmos і можливість завантажувати до 100 епізодів.
За бажанням можна додатково підключити спортивний пакет із каналами Eurosport 1 і Eurosport 2. У бібліотеці сервісу доступні проєкти від HBO та Max Originals, стрічки всесвіту DC, серія фільмів про Гаррі Поттера, а також багато інших культових серіалів.