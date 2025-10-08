Харьков – один из крупнейших городов Украины. Однако задумывались ли вы когда-нибудь о том, откуда же происходит название города-героя?

Существует как минимум 3 версии происхождения названия города, однако одна из них скорее является легендой. Больше о происхождении названия Харькова расскажет 24 Канал со ссылкой на "Гвара Медиа".

Интересно Любимица Довженко и "самая красивая женщина Европы": что известно о Ларисе Шепитько

Откуда происходит название Харькова?

Одна из популярных теорий о происхождении названия города говорит о том, что Харьков является трансформированным названием города Шарукань, или Харукань – столицы половцев. Он был расположен в районе Чугуева в около 20 километрах от современного Харькова.

В 1111 году Шарукань захватил князь Руси Владимир Мономах.

Вторая версия говорит о том, что название города происходит от реки Харьков, однако само название реки тоже связывают с половецкой столицей. Поэтому так или иначе наиболее вероятным является половецкое происхождение названия.



Река Харьков / Фото Wikipedia

Есть еще одна популярная версия и она уже имеет казацкое происхождение, ведь официально город Харьков был основан в 1654 году. Согласно этой версии, город назвали в честь Харька. По одним легендам, это был казак, который привел первых поселенцев на территорию Дикого поля и в его честь и назвали город. Другая же версия говорит, что Харько, он же Харитон, был пасечником, который основал хутор, на котором принимал людей на работу. Из хутора разросся Харьков.

Харьков – город-герой Украины

Харьков – один из украинских областных центров, который расположен недалеко от украинско-российской границы, поэтому 24 февраля 2022 года стал одной из целей российских войск. В начале полномасштабной войны Харьков получил немало ракетных и артиллерийских ударов, особенно пострадал район Северная Салтовка. Однако дальше окраин города вражеская армия не зашла, а Силы обороны выбили россиян из-под Харькова.

6 марта 2022 года в Украине была внедрена специальная награда город-герой Украины. В соответствии с указу президента Владимира Зеленского, этот статус получили тогда сразу 6 городов, среди которых был Харьков.

Какие еще города являются героями Украины?