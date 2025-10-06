5 октября россияне нанесли масштабный удар по Львову с применением ракет различных типов и ударных дронов. В частности во время обстрела в городе находился Джим Ловлес, автор популярной книги "Иди туда, где страшно".

Оратор и писатель даже имеет свою версию того, почему россияне 5 октября атаковали именно Львов. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на соцсети Джима Ловлесса.

Как Ловлесс пережил обстрел Львова?

Джим Ловлесс поделился кадрами из укрытия, в котором он провел почти всю ночь 5 октября из-за российского обстрела, когда город атаковали более сотни целей. Учитывая то что Львов враг атакует не часто, Ловлесс предположил, почему именно в этот день россияне решили запускать цели именно туда. По его словам, причиной стал BookForum, который как раз проходил в городе. Более того, именно на книжный форум и приехал Ловлесс.

Они начали свою смелую бомбардировку в 3:50. Сейчас 7:00. Они целенаправленно нацелены на Львов в субботу вечером, поскольку город принимает много дополнительных посетителей на своем ежегодном книжном форуме. Книги пугают хулиганов,

– написал Ловлесс.

Автор книги "Иди туда, где страшно" отметил особую силу и героизм украинцев, а также их гостеприимство. А также Ловлесс для своих иностранных читателей отметил, что быть гостем в Украине значительно легче, чем постоянно жить в нашей стране. И причина тому – российские бомбардировки.

Это не мой ребенок, который спит в коридоре, положив голову мне на колени. Мой ребенок безопасно спит в Великобритании. Безопасно, пока украинцы защищают границы Европы,

– подытожил автор.

Как Ловлесс пережил обстрел Львова: смотрите видео

Ловлесс поедет в Киев

Визит во Львов стал для автора книги "Иди туда, где страшно" стал для него первой поездкой в Украину. И после участия в мероприятиях ежегодного BookForum, Ловлесс отправится в Киев, о чем сообщило издательство BookChef.

7 октября Ловлесс проведет встречу с фанатами и автограф-сессию в "Книгарні Є" на улице Левка Лукьяненко.

