Автор книжки "Іди туди, де страшно" показав, як пережив обстріл Львова і припустив причину атаки
- Джим Ловлесс під час обстрілу Львова перебував у місті на BookForum і висловив припущення про те, що могло стати причиною атаки.
- Після цього Ловлесс вирушає до Києва.
5 жовтня росіяни завдали наймасштабнішого удару по Львову із застосуванням ракет різних типів та ударних дронів. Зокрема під час обстрілу в місті перебував Джим Ловлес, автор популярної книги "Іди туди, де страшно".
Оратор та письменник навіть має свою версію того, чому росіяни 5 жовтня атакували саме Львів. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на соцмережі Джима Ловлесса.
Цікаво Ворота на лівобережжя: яка станція метро у Києві більше схожа на оглядовий майданчик
Як Ловлесс пережив обстріл Львова?
Джим Ловлесс поділився кадрами з укриття, в якому він провів майже всю ніч 5 жовтня через російський обстріл, коли місто атакували понад сотня цілей. З огляду на те що Львів ворог атакує не часто, Ловлесс припустив, чому саме цього дня росіяни вирішили запускати цілі саме туди. За його словами, причиною став BookForum, який якраз відбувався у місті. Ба більше, саме на книжковий форум і приїхав Ловлесс.
Вони розпочали своє сміливе бомбардування о 3:50. Зараз 7:00. Вони цілеспрямовано націлені на Львів у суботу ввечері, оскільки місто приймає багато додаткових відвідувачів на своєму щорічному книжковому форумі. Книги лякають хуліганів,
– написав Ловлесс.
Автор книги "Іди туди, де страшно" відзначив особливу силу та героїзм українців, а також їхню гостинність. А також Ловлесс для своїх іноземних читачів наголосив, що бути гостем в Україні значно легше, ніж постійно жити в нашій країні. І причина того – російські бомбардування.
Це не моя дитина, яка спить у коридорі, поклавши голову мені на коліна. Моя дитина безпечно спить у Великій Британії. Безпечно, поки українці захищають кордони Європи,
– підсумував автор.
Як Ловлесс пережив обстріл Львова: дивіться відео
Ловлесс поїде до Києва
Візит до Львова став для автора книги "Іди туди, де страшно" став для нього першою поїздкою до України. Та після участі в заходах щорічного BookForum, Ловлесс вирушить до Києва, про що повідомило видавництво BookChef.
7 жовтня Ловлесс проведе зустріч з фанатами та автограф-сесію у "Книгарні Є" на вулиці Левка Лук'яненка.
Раніше Ловлесс нібито відмовився їхати до Києва
- Минулого літа видавництво BookChef уже анонсувало зустріч з Джимом Ловлессом у Києві, але згодом повідомило про перенесення події у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в Україні.
- Це спричинило неабияку реакцію в мережі з огляду на іронічність, оскільки Ловлесс є автором бестселера "Іди туди, де страшно", але сам фактично відмовився їхати в Україну, де страшно.
- Однак Ловлесс заявив, що не відмовлявся їхати до Києва, а його поставили перед фактом організатори. Своїм фанатам автор пообіцяв знайти спосіб приїхати до нашої столиці і, вочевидь, виконує свою обіцянку.