5 жовтня росіяни завдали наймасштабнішого удару по Львову із застосуванням ракет різних типів та ударних дронів. Зокрема під час обстрілу в місті перебував Джим Ловлес, автор популярної книги "Іди туди, де страшно".

Оратор та письменник навіть має свою версію того, чому росіяни 5 жовтня атакували саме Львів. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на соцмережі Джима Ловлесса.

Як Ловлесс пережив обстріл Львова?

Джим Ловлесс поділився кадрами з укриття, в якому він провів майже всю ніч 5 жовтня через російський обстріл, коли місто атакували понад сотня цілей. З огляду на те що Львів ворог атакує не часто, Ловлесс припустив, чому саме цього дня росіяни вирішили запускати цілі саме туди. За його словами, причиною став BookForum, який якраз відбувався у місті. Ба більше, саме на книжковий форум і приїхав Ловлесс.

Вони розпочали своє сміливе бомбардування о 3:50. Зараз 7:00. Вони цілеспрямовано націлені на Львів у суботу ввечері, оскільки місто приймає багато додаткових відвідувачів на своєму щорічному книжковому форумі. Книги лякають хуліганів,

– написав Ловлесс.

Автор книги "Іди туди, де страшно" відзначив особливу силу та героїзм українців, а також їхню гостинність. А також Ловлесс для своїх іноземних читачів наголосив, що бути гостем в Україні значно легше, ніж постійно жити в нашій країні. І причина того – російські бомбардування.

Це не моя дитина, яка спить у коридорі, поклавши голову мені на коліна. Моя дитина безпечно спить у Великій Британії. Безпечно, поки українці захищають кордони Європи,

– підсумував автор.

Ловлесс поїде до Києва

Візит до Львова став для автора книги "Іди туди, де страшно" став для нього першою поїздкою до України. Та після участі в заходах щорічного BookForum, Ловлесс вирушить до Києва, про що повідомило видавництво BookChef.

7 жовтня Ловлесс проведе зустріч з фанатами та автограф-сесію у "Книгарні Є" на вулиці Левка Лук'яненка.

