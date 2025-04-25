Игрушки нашего детства: от которых мы сходили с ума и которые выводили из себя учителей

Раньше нашей вселенной была школьная парта, двор, где собиралась вся компания, и несколько игрушек, которые казались нам чудом техники. Каждая из них была для нас чем-то большим, чем просто игрушка.

Они создавали нашу детскую реальность, определяли крутость в классе и становились причиной ссор с учителями. 24 Канал рассказывает о 5 игрушках, которые были безумно популярны у детей 90-х и 2000-х.

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Тамагочи

Впервые виртуальный любимец увидел мир в Японии в 1996 году. Изначально это была игра для Game Boy, но из-за неудобства формата компания Bandai создала отдельную мини-консоль в форме яйца с тремя кнопками.

Главная задача – заботиться о своем маленьком цифровом друге: кормить, убирать, купать, а еще наблюдать, как он растет. Однако важно было помнить, что он может умереть, если его запустить. В Японии даже появились настоящие "кладбища Тамагочи".

Со временем китайские подделки захватили рынки, в том числе и украинский. Они имели больше кнопок и выглядели по-разному – и это лишь повышало крутость в глазах детей. В школах тамагочи часто пищали посреди уроков за что их часто забирали учителя.

Тамагочи / Фото Unsplash

Фингерборд

В 2000-х Украину накрыла волна увлечения мини-скейтбордами. Они были в 8 раз меньше настоящих и позволяли выполнять трюки пальцами.

Часто дети строили целые скейтпарки прямо на партах и из всего, что было под руками.

Фингерборд / Фото Medium

Тетрис

Эту легендарную игру создал в СССР в 1984 году Алексей Пажитнов. Он взял за основу головоломку с фигурами пентамино, но заменил их на четырехклеточные – так родился Тетрис.

Игра быстро распространилась по миру, в том числе и благодаря порту для Game Boy. Самой известной портативной версией стал BrickGame – устройство с целой подборкой игр: тетрис, змейка, гонки, арканоид. Но с приходом смартфонов эта игрушка отошла в прошлое.

Тетрис / Фото из открытых источников

Йо-Йо

Бум на йо-йо в Украине произошел в 1999 году благодаря Coca-Cola. За собранные крышечки можно было получить заветное красное йо-йо или даже золотой Galaxy Yo-Yo – трофей, о котором мечтал каждый.

Дети устраивали соревнования на трюки прямо в школе.

Йо-Йо / Фото Unsplash

Лазерка

В нашем детстве почти каждый школьный хулиган имел лазерную указку-брелок. Светить ею в глаза учителям или прохожим казалось невероятно смешным.

Ее доступная цена и широкое наличие в киосках сделали такой лазер настоящим хитом среди детей. Впоследствии он нашел и мирное применение - стал любимой игрушкой для котов, которые с удовольствием гонялись за ярким лучиком.

Игрушечный лазер / Фото из открытых источников

К слову, недавно в Украине были очень популярными Minecraft-игрушки, которые можно было получить McDonald's за покупку специального меню. Ажиотаж был настолько большим, что у компании не хватило фигурок для всех желающих.