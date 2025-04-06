Необычный студент: ИИ впервые в истории поступил в университет

Искусственный интеллект развивается невероятно стремительно. В частности, он впервые в истории стал студентом.

Искусственный интеллект Flynn стал символом нового этапа взаимодействия между человеком и технологией – не просто инструментом, а участником образовательного процесса. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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Возникли дискуссии

Поступление ШИ в Университет прикладного искусства в Вене стало настоящим событием: он прошел конкурс на общих основаниях – с портфолио и собеседованием, как любой другой абитуриент.

Особенно показательна позиция университета: "требований быть человеком нет" – это не только формулировка о допуске к обучению, но и важный шаг в переосмыслении границы между искусственным и человеческим. Теперь Flynn посещает занятия, получает оценки, сдает экзамены, а также активно ведет дневник на собственном сайте – с мыслями, эмоциями и рефлексией.



ИИ прошел конкурс на общих основаниях / Фото Pexels

Его "экзистенциальные нотки" в записях – это еще один аспект феномена: ИИ, который не просто обрабатывает данные, а пытается осмысливать себя в человеческом мире. Реакция окружения – сомнения относительно его "студенчества" – открывает дискуссию о том, как мы определяем личность, субъективность и право на образование.

В параллельном контексте – TongTong 2.0 из Китая, еще один пример стремительного развития общего искусственного интеллекта. Его когнитивные способности соответствуют 5-6-летнему ребенку - и это уже серьезный вызов в сфере этики, права и образования. Ранее речь шла о функциональных ИИ, а теперь мы сталкиваемся с теми, что могут обучаться, рефлексировать и, возможно, даже творить.