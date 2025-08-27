27 августа в Украине отмечают 169-ю годовщину со дня рождения поэта и писателя Ивана Франко. Он был первым писателем, который полностью посвятил себя творчеству и не имел других занятостей.

А еще Иван Франко был настоящим полиглотом и знал почти полсотни языков. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

Какими языками владел Иван Франко?

Иван Франко, пожалуй, в количестве языков, которые знал, проигрывал разве что Агатангелу Крымскому, с которым, кстати, дружил. По разным подсчетам Иван Франко знал 48 языков, с которых переводил произведения на украинский. Речь идет о европейских, восточные и древние языки, такие как древнегреческий, латынь и другие. В частности именно Франко перевел на украинский язык "Книгу Бытия" из Ветхого Завета.



Иван Франко / Фото artefact.org.ua

Франко в совершенстве владел по меньшей мере 14 языками, а некоторыми даже писал свои произведения. Например, в его активе можно найти произведения не только на украинском, но и на польском и немецком. Также на просторах интернета можно встретить информацию о том, что Франко писал на болгарском, чешском и русском языках.

А что же Франко писал на иностранных языках? Это могли быть как художественные произведения, так и научные или публицистические статьи. Франко был человеком письма – им жил и им зарабатывал на жизнь.