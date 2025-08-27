27 серпня в Україні відзначають 169-ту річницю з дня народження поета та письменника Івана Франка. Він був першим письменником, який повністю присвятив себе творчості та не мав інших зайнятостей.

А ще Іван Франко був справжнім поліглотом та знав майже пів сотні мов. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

Якими мовами володів Іван Франко?

Іван Франко, мабуть, у кількості мов, які знав, програвав хіба що Агатангелу Кримському, з яким, до речі, товаришував. За різними підрахунками Іван Франко знав 48 мов, з яких перекладав твори на українську. Мова йде про європейські, східні та давні мови, такі як давньогрецька, латина та інші. Зокрема саме Франко переклав українською мовою "Книгу Буття" із Старого Завіту.



Іван Франко / Фото artefact.org.ua

Франко досконало володів щонайменше 14 мовами, а деякими навіть писав свої твори. Наприклад, у його доробку можна знайти твори не тільки українською, але й польською та німецькою. Також на просторах інтернету можна зустріти інформацію про те, що Франко писав болгарською, чеською та російською мовами.

А що ж Франко писав іноземними мовами? Це могли бути як художні твори, так і наукові чи публіцистичні статті. Франко був людиною письма – ним жив і ним заробляв на життя.