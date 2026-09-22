Единственный такой: кто из украинских гетманов был князем Священной Римской империи

Украинские гетманы не раз становились известными далеко за пределами Гетманщины. Один из них даже получил титул князя Священной Римской империи.

Речь идет об Иване Мазепе, получившем этот титул от австрийского императора. О том, как гетман его получил, рассказывает 24 Канал.

Как Мазепа стал князем

В апреле 1707 года во время военного совещания в Жовкве царь Петр I заявил о намерении реорганизовать казацкое войско. Фактически это означало ликвидацию самостоятельности Гетманщины.

Чтобы "смягчить удар", Петр I решил сделать Мазепу князем. В Посольском приказе даже сфабриковали письмо якобы от самого гетмана с просьбой о предоставлении титула. Позже графологическая экспертиза установила, что подпись на этом письме не принадлежала Мазепе. Также это не была подпись Филиппа Орлика, который писал все гетманские письма.

В то же время сам Мазепа имел ум, который понимал истинные намерения Москвы.

Меня хотят удостоить звания князя Римской империи, всю старшину искоренить, наши города взять под свою власть,

– заявил гетман в беседе с Орликом.

Иван Мазепа / Портрет гетмана

Княжеский титул Мазепа получил благодаря дипломату барону Генриху фон Гуйссену. По его ходатайству 1 сентября 1707 года император Иосиф I официально присвоил гетману титул князя Священной Римской империи. Об этом свидетельствует запись в регистрационной книге "Райхсадельсамт", сделанная князем Шемборном.

Чтоправда, грамоту о присвоении титула так и не выкупили. Мазепа передал Александру Меншикову 3 000 дукатов, однако эти деньги до Вены не дошли. Историки полагают, что их могли присвоить.

Однако сам факт присвоения титула был законным. О "князе Мазепе" писали европейские дипломаты и газеты.

Английский посол в Вене Филипп Медовс в 1708 году сообщал, что Петр I ходатайствовал о присвоении гетману княжеского звания. А немецкий журнал в 1710 году называл его "князем Мазепой, начальником и полководцем казаков".