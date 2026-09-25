Его правление длилось 22 года: кто дольше всех был гетманом Украины

В украинской истории есть гетман, который оставался у власти более 20 лет. Его правление пришлось на сложный период, когда Гетманщине приходилось балансировать между собственными интересами и давлением Московского государства.

В то же время этот политический деятель оставил после себя значительное наследие. О том, кто из украинских гетманов дольше всех удерживал булаву, рассказывает Центральный государственный исторический архив Украины.

Какой гетман дольше всех удерживал булаву

Речь идет об Иване Мазепе, который 25 июля 1687 года получил булаву на Генеральной Раде при поддержке казацкой старшины. После избрания новый гетман и старшина принесли присягу и подписали соглашения, получившие название "Коломацкие статьи".

Правление Мазепы длилось 22 года – это самый длительный период среди украинских гетманов. Благодаря дипломатическому таланту, политическому опыту и влиянию он старался сохранить автономный строй Гетманщины, несмотря на давление московских властей.

Гетман также заботился о православной церкви. Мазепа щедро финансировал строительство и обустройство храмов и монастырей в Киеве, Чернигове, Батурине, Глухове, Лубнах, Переяславе и других городах.

Иван Мазепа / Гравюра XVIII века

Особое внимание гетман уделял Киево-Печерской лавре. При его содействии и на его средства были построены и восстановлены Троицкая церковь, Церковь Всех Святых, Онуфриевская башня, Никольская больничная церковь и ряд других сооружений.

Мазепа также издавал универсалы, которыми предоставлял и подтверждал права монастырей на земельные владения. В 1688 году при его содействии Киево-Печерская лавра получила патриаршую грамоту в подтверждение ставропигии.

Его деятельность оставила заметный след не только в политической истории Украины, но и в ее культурном и архитектурном наследии.