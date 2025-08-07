Многие блогеры в мире снимают контент об экзотической еде, которую они пробуют. И немало таких видео снимают в Японии, потому что там, в частности, есть такие напитки, которых нигде больше не встретить.

Кого-то они поражают, кто-то не имеет особого желания их пробовать. Больше расскажет 24 Канал со ссылкой на блог lenna_mazur в TikTok.

Какие японские напитки поражают мир?

В центре японской столицы, в городе Токио, есть заведение Oyopee Coffee, где подают необычный чай. При заказе вам приносят чашку, в которой выложена роза из яблока. Ее надо залить горячим чаем и тогда "цветок расцветает".



Вот так подают этот чай / Фото из соцсетей

Но вот что действительно разрывает мозг иностранцам – вода в виде желе. Ее продают в бутылках, как и обычную воду. Перед употреблением ее надо взболтать. Вода выпадает из бутылки порциями желе. Кто-то от этого в восторге, а кто-то не может даже проглотить, потому что структура специфическая и необычная. Однако такой напиток очень освежает в жаркие дни.

Так же освежаются японцы и с помощью автомата, что превращает газированные напитки не просто в холодные, а в ледяные. Для этого нужно выбрать напиток, оплатить его на кассе и получить карточку, которую надо вставить в автомат. И из него будто выпадает обычная бутылка газированного напитка. Однако достаточно его встряхнуть и открыть бутылку – напиток кристаллизуется.

