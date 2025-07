Самый известный хит Эми Уайнхауз появился за 5 минут: как это случилось

23 июля 2011 года в возрасте 27 лет умерла британская певица Эми Уайнхауз. Самая известная версия причины смерти – алкогольное отравление, ведь годами певица боролась с алкозависимостью.

Один из эпизодов отказа Эми Уайнхауз от реабилитации стал основой для песни Rehab, которая стала самым популярным хитом в ее карьере. Однако эта песня появилась за несколько минут, рассказывает 24 Канал.

Как появилась песня Rehab?

Как вспоминала в более поздних интервью сама Уайнхауз, у нее с Марком Ронсоном был разговор, в котором она говорила о том, что отказывается идти на реабилитацию от алкозависимости. В частности пропела ему несколько строк.

Я шла по улице с Марком Ронсоном, который продюсировал мой последний альбом, и громко спела несколько строк. Это было довольно нелепо - Марк засмеялся и спросил, кто это написал, потому что ему понравилось. Я ответила, что только что это придумала, и это было правдой. Мы записали всю песню, которая заняла пять минут. Это было не сложно,

– вспоминала Уайнхауз.

Эми Уайнхауз – Rehab: смотрите видео

Песня была опубликована в 2006 году и она сразу разорвала мировые чарты. Rehab стала единственной песней Уайнхауз, которая вошла в десятку лучших в американских чартах. Также она возглавила чарты Венгрии и Норвегии и была в десятке лучших в Канаде, Израиле, Дании и Испании.

Интересно, что в песне есть строки "I'm gonna lose my baby" ("Я потеряю своего ребенка"), однако иногда исполняя Rehab, Эми Уайнхауз пела "I'm never lose my baby" ("Я никогда не потеряю своего ребенка").