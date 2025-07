Найвідоміший хіт Емі Вайнхауз з'явився за 5 хвилин: як це трапилось

23 липня 2011 року у віці 27 років померла британська співачка Емі Вайнхауз. Найвідоміша версія причини смерті – алкогольне отруєння, адже роками співачка боролася з алкозалежністю.

Один з епізодів відмови Емі Вайнхауз від реабілітації став основою для пісні Rehab, котра стала найпопулярнішим хітом у її кар'єрі. Однак ця пісня з'явилася за кілька хвилин, розповідає 24 Канал.

Як з'явилася пісня Rehab

Як згадувала у пізніших інтерв'ю сама Вайнхауз, у неї з Марком Ронсоном була розмова, в якій вона казала про те, що відмовляється іти на реабілітацію від алкозалежності. Зокрема проспівала йому кілька рядків.

Я йшла вулицею з Марком Ронсоном, який продюсував мій останній альбом, і голосно заспівала кілька рядків. Це було досить безглуздо — Марк засміявся і запитав, хто це написав, бо йому сподобалося. Я відповіла, що щойно це вигадала, і це було правдою. Ми записали всю пісню, яка зайняла п’ять хвилин. Це було не складно,

– згадувала Вайнхауз.

Емі Вайнхауз – Rehab: дивіться відео

Пісня була опублікована у 2006 році й вона одразу розірвала світові чарти. Rehab стала єдиною піснею Вайнхауз, яка увійшла в десятку кращих в американських чартах. Також вона очолила чарти Угорщини та Норвегії й була в десятці кращих у Канаді, Ізраїлі, Данії та Іспанії.

Цікаво, що в пісні є рядки "I'm gonna lose my baby" ("Я втрачу свою дитину"), проте іноді виконуючи Rehab, Емі Вайнхауз співала "I'm never lose my baby" ("Я ніколи не втрачу свою дитину").