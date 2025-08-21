Украина имела разные исторические названия в разные периоды своего становления. Интересно, что также отличались и названия, которыми пользовались и в других странах.

Глава Института памяти Александр Алферов рассказал, как раньше называли наше государство и почему на самом деле название "Русь" не использовали. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его видео.

Как раньше называли Украину

По словам историка украинцы сами называли свое государство "Русь", однако это не было распространено среди иностранцев. Например, в арабских странах для обозначения нашего государства использовали сразу несколько названий: Ар-Рус, Скалип, что означает "славяне. Также использовали название "Куява", которая в переводе, – "земля киевлян".

Также был термин "Рутения". Его использовали в источниках, написанных на латыни. Вероятно, именно так нас называли европейцы во время Средневековья.



Украина имела разные названия / Фото Pexels

В Скандинавии представляли Украину как государство, которое имеет города-крепости, поэтому назвали нас "страной замков" – "Гардарики".

Эти названия свидетельствуют также о глубоких исторических корнях нашего государства, а также о дипломатических отношениях с другими странами. Фактически, это также отрицает выдумки России о том, что "Украины не существовало" и о том, что "наши государства связаны", ведь здесь прослеживается, что Украину воспринимали как самостоятельную единицу, а не часть другой страны.

К слову, тюрки называли Киев по-своему. Это название приняли монголы, и оно распространилось в восточном мире, а также было адаптировано западными географами.