Молчаливый запрет: почему ни одна пара королевской семьи Великобритании не ест вместе на Рождество
- Королевская семья Великобритании имеет рождественские традиции, в частности раздельные завтраки для мужчин и женщин, которые завтракают отдельно.
- Принц Луи и другие дети едят отдельно от взрослых во время семейных обедов, а король Чарльз III придерживается педантичных привычек, таких как ежедневная стирка пижамы.
Королевская семья Великобритании имеет свои традиции, которых придерживается. В частности, они также имеют семейные ритуалы на Рождество.
Есть сразу несколько рождественских традиций, которые могут показаться странными. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
Как королевская семья празднует Рождество?
В королевской семье Великобритании есть свои традиции, связанные с Рождеством. Например, завтрак на Рождество происходит в 9, однако мужчины и женщины всегда едят отдельно. Женщины завтракают в спальнях, а мужчины – собираются на кухне.
У королевской семьи свои традиции на Рождество / Фото Pexels
Далее в 11 часов они все отправляются в церковь. В то же время существуют предположения, почему мужчины и женщины монаршей семьи завтракают отдельно. Одно из них касается того, что женщинам нужно больше времени, чтобы собраться. Королевская семья оказывается за одним столом только в 16:00 на послеобеденный чай.
Эта традиция раздельных завтраков сохраняется уже много лет.
Почему принц Луи ест отдельно?
Семейные обеды у королевской семьи Великобритании случаются не так часто, ведь каждый член семьи имеет собственную насыщенную жизнь, поэтому, к сожалению, они не пересекаются так часто за совместными приемами пищи. В то же время есть традиция предрождественского обеда.
Для этого вся семья таки собирается, однако есть определенные нюансы. Например, у них принято разделять взрослых и детей, пишет Express.
Дети, включая принца Луи, не присоединяются к взрослым за общими обедами. Для них накрывают стол отдельно в детской комнате.
Какие привычки короля Чарльза III удивляют подданных?
- Бывший королевский дворецкий Пол Баррелл в своих мемуарах рассказал о том, что король Чарльз III очень педантичен в своем распорядке: некоторые его привычки не менялись десятилетиями.
- В частности, по словам бывшего дворецкого, пижаму короля стирают или гладят каждый день, ленты на шнурках расправляют, как и шнурки на ботинках.
- Дворецкий объяснил, что Чарльз III похож на своего отца и любит, чтобы его вечерняя обувь почти блестела.