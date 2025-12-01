Молчаливый запрет: почему ни одна пара королевской семьи Великобритании не ест вместе на Рождество

Королевская семья Великобритании имеет свои традиции, которых придерживается. В частности, они также имеют семейные ритуалы на Рождество.

Есть сразу несколько рождественских традиций, которые могут показаться странными. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Как королевская семья празднует Рождество?

В королевской семье Великобритании есть свои традиции, связанные с Рождеством. Например, завтрак на Рождество происходит в 9, однако мужчины и женщины всегда едят отдельно. Женщины завтракают в спальнях, а мужчины – собираются на кухне.



У королевской семьи свои традиции на Рождество / Фото Pexels

Далее в 11 часов они все отправляются в церковь. В то же время существуют предположения, почему мужчины и женщины монаршей семьи завтракают отдельно. Одно из них касается того, что женщинам нужно больше времени, чтобы собраться. Королевская семья оказывается за одним столом только в 16:00 на послеобеденный чай.

Эта традиция раздельных завтраков сохраняется уже много лет.

Почему принц Луи ест отдельно?

Семейные обеды у королевской семьи Великобритании случаются не так часто, ведь каждый член семьи имеет собственную насыщенную жизнь, поэтому, к сожалению, они не пересекаются так часто за совместными приемами пищи. В то же время есть традиция предрождественского обеда.

Для этого вся семья таки собирается, однако есть определенные нюансы. Например, у них принято разделять взрослых и детей, пишет Express.

Дети, включая принца Луи, не присоединяются к взрослым за общими обедами. Для них накрывают стол отдельно в детской комнате.

