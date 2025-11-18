В сети распространяется возможный дизайн 5-тысячной купюры: чей портрет на ней могут изобразить

В сети активно распространяют видео с изображением возможной новой украинской купюры номиналом 5 тысяч гривен. На ней изображен известный украинский писатель и общественный деятель.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение пользователя @brovary_region в Threads.

Как могут выглядеть 5 тысяч гривен?

В сети распространяется видео и информация о возможном появлении в Украине банкноты номиналом 5 тысяч гривен с портретом известного украинского писателя Пантелеймона Кулиша.

Кроме портрета Кулиша, на банкноте можно увидеть дворец Тарновских. Именно там собирались известные деятели украинской культуры и впервые была представлена публике картина Тараса Шевченко "Екатерина".

В сети показали возможный дизайн 5-тысячной купюры: смотрите видео

На купюре также процитированы строки из стихотворения Пантелеймона Кулиша "Солоница":

"Вырастайте, детки,

В счастливый час,

Ой спасайте-освобождайте

Еще раз Украину!"

Кроме того, на банкноте в видео можно заметить отметку, что это – презентационный образец.

Как эту информацию прокомментировали в НБУ?

Как отметила пресс-служба НБУ, на видео показано презентационное изделие "Пантелеймон Кулиш", созданный в 2008 году для демонстрации технологических возможностей Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

Презентационное изделие "Пантелеймон Кулиш" / Фото "Монеты Украины и мира"

Это изделие изготовлено БМД НБУ как печатная продукция, однако не является официальной банкнотой, поэтому не мог и не может использоваться как платежное средство. Презентационные изделия выпускались только в сувенирных буклетах для рекламных целей.

В НБУ отметили, что пока не разрабатывают дизайн банкноты номиналом 5 000 гривен. Однако, если в будущем будет принято решение о расширении номинального ряда гривны, об этом обязательно сообщат общественность.

Кто должен был быть изображен на купюре в тысячу гривен?