Вы удивитесь, но чашка влияет на вкус кофе: бариста раскрыла секрет

Вы, возможно, замечали одну странную вещь: кофе из той же самой пачки дома почему-то имеет совсем другой вкус. И дело может быть не в том, что сегодня вы неправильно заварили напиток, ведь на вкус может повлиять даже обычная посуда.

При этом важно не только то, из какого материала сделана чашка, но и то, насколько она широкая, высокая и даже какого цвета. Бариста Ольга Пустовит объяснила, почему один и тот же кофе может казаться слаще, ароматнее или даже более горьким в зависимости от чашки, пишет 24 Канал.

Дело не только в самом кофе

Когда мы говорим о вкусе кофе, обычно думаем о сорте зерен, обжарке, температуре воды или способе приготовления. Однако на самом деле вкус – это результат работы сразу нескольких органов чувств, а запах в этом процессе играет огромную роль.

Именно поэтому форма чашки может иметь значение. Когда человек подносит напиток ко рту, он одновременно ощущает не только его вкус, но и аромат, поднимающийся с поверхности.

Форма чашки влияет на то, как мы воспринимаем аромат. В узкой и высокой чашке он сильнее концентрируется над напитком, а в широкой быстрее рассеивается. Из-за этого первое впечатление от одного и того же кофе может быть совершенно разным,

– пояснила Ольга.

То есть чашка буквально меняет не состав напитка, а то, как наш мозг его воспринимает.

Почему из одной чашки кофе кажется слаще?

Еще один важный фактор – температура. Толстые керамические чашки дольше сохраняют тепло, тогда как тонкий фарфор быстрее отдает его окружающей среде. Это важно, поскольку очень горячий кофе и напиток, который немного остыл, воспринимаются по-разному.

Когда температура снижается, могут стать более заметными сладкие, фруктовые или кисловатые нотки, которые сначала теряются из-за ощущения высокой температуры.

Когда человек говорит, что кофе в одной чашке для него вкуснее, я бы не спешила списывать это только на психологию. Если чашка дольше сохраняет тепло, меняется и весь процесс питья. Вы дольше пьете горячий напиток, а его аромат и вкус раскрываются постепенно,

– отметила бариста.

Даже цвет чашки может влиять на восприятие

Звучит еще страннее, но значение может иметь и цвет посуды. Прежде чем сделать первый глоток, человек уже видит напиток и формирует определенные ожидания относительно его вкуса. Темный кофе в белой чашке, например, создает более сильный визуальный контраст.

Яркая или необычная посуда тоже может изменить общее впечатление от напитка, ведь мозг оценивает вкус не изолированно, а вместе с другими сенсорными сигналами. Именно поэтому профессиональные кофейни уделяют внимание не только зерну и способу заваривания.

Форма чашки, ее толщина и температура посуды также могут быть частью того, как бариста хочет подать конкретный напиток.

Какую чашку выбрать для кофе?

Если вы хотите лучше ощущать аромат, стоит обратить внимание на чашки, сужающиеся к верху. Для напитков, которые важно дольше сохранять горячими, больше подойдет более толстая керамика.

А вот универсального правила "самый вкусный кофе только из такой чашки" нет.

В конце концов, огромную роль играют температура, зерно, способ приготовления и даже личные предпочтения. Поэтому, если в следующий раз кофе вдруг покажется вам другим, не спешите винить бариста или покупать новую пачку зерен. Возможно, все дело лишь в чашке, из которой вы его пьете.