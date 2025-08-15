Процесс трудоустройства может быть стрессовым и длительным. Часто работодатели ставят кандидатов в тупик своими вопросами.

Билл Гейтс, в свою очередь, предложил свой вариант ответа на вопрос "Почему мы должны вас взять?".

Как отвечать на этот вопрос по версии Билла Гейтса?

Он советует не отвечать прямо на этот вопрос, но выбрать стратегию, которая поможет получить оффер. По его словам, здесь важно сформировать свои сильные стороны, но не просто назвать их, а продемонстрировать.

Вместо того, чтобы говорить о своем умении писать коды для программ, нужно показать сам код, чтобы работодатель мог его оценить. По словам миллиардера, так начиналась и его карьера. Для тех, кто ищет надежных работников, конкретные навыки будут большим аргументом в вашу пользу, чем абстрактные слова об этом.



Работодатели могут сбить с толку вопросами / Фото Pexels

В то же время скрывать слабые стороны тоже не стоит, но их можно "продать". Например, Гейтс говорил, что может быть слишком критическим к результатам своей работы и работы коллег. Кроме этого, он советует быть амбициозными и не скрывать этого, а также показать, что эти амбиции могут работать на компанию в долгосрочной перспективе.

К слову, профессор Сьюзи Велч советует кандидатам на работу спросить на собеседовании, какой человек никогда не будет работать в компании, чтобы понять истинные ценности бизнеса.

Эксперт Эвери Морган советует иногда приукрашивать правду на собеседовании, сосредотачиваясь на положительных аспектах, таких как возможности для роста.