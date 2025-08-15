Сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Какой была работа Брюса Уиллиса до славы?

Билл Мюррей вспомнил, что еще задолго до мировой популярности его друг Брюс Уиллис работал помощником-стажером на шоу Saturday Night Live на канале NBC.

Это звучит как сумасшедший бред, но его работа заключалась в том, чтобы приходить и идти в гримерки и пополнять запасы M&M's и кренделей в актерских комнатах.

– рассказал Мюррей.

Брюс Уиллис / Фото GettyImages

Актер также вспомнил, как познакомился с Уиллисом, когда тот уже был голливудской звездой.

"Он сказал: "Вы с Гильдой Раднер были добры ко мне. Я всегда думал: "Ладно, мне хорошо с этим парнем". Он был хорошим парнем", – поделился Мюррей.

