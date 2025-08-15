Повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

Якою була робота Брюса Вілліса до слави?

Білл Мюррей пригадав, що ще задовго до світової популярності його друг Брюс Вілліс працював помічником-стажером на шоу Saturday Night Live на каналі NBC.

Це звучить як божевільна маячня, але його робота полягала в тому, щоб приходити і йти в гримерки й поповнювати запаси M&M's і кренделів в акторських кімнатах.

– розповів Мюррей.

Брюс Вілліс / Фото GettyImages

Актор також згадав, як познайомився з Віллісом, коли той вже був голлівудською зіркою.

"Він сказав: "Ви з Гільдою Раднер були добрі до мене. Я завжди думав: "Гаразд, мені добре з цим хлопцем". Він був хорошим хлопцем", – поділився Мюррей.

