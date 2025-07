Несколько рюмок и 3 попытки: как появился главный хит Queen и последняя песня Фредди Меркьюри

Песня The Show Must Go On стала одним из главных хитов группы Queen и последней песней в исполнении легендарного Фредди Меркьюри. Релиз трека состоялся за месяц до его смерти.

И через 34 года этот хит остается популярным. Однако имеет и интересную историю создания, которую расскажет 24 Канал со ссылкой на Dystreit.

Как появилась песня The Show Must Go On

18 февраля 1990 года Фредди Меркьюри в последний раз появился на публике на церемонии награждения Brit Awards. Всем, кто видел певца, понимал, что состояние его здоровья – критическое. Однако артист улыбался и шутил, чем показывал всем присутствующим – он не пал духом, а болезнь оставалась неизвестной для общественности. После этого гитарист группы Queen Брайан Мэй начал работать над песней The Show Must Go On – символ несокрушимости, вдохновленный примером Меркьюри.

Во время записи самой песни в 1991 году состояние здоровья Фредди Меркьюри стало еще тяжелее и он совсем ослаб и не держался на ногах. Другим членам группы казалось, что петь он не сможет. Однако певец выпил несколько рюмок водки и исполнил ту самую сложную партию. По воспоминаниям Брайана Мэя, было 3 или 4 дубля и Мерьюри поразил своим исполнением всех.

Клип на песню создали из нарезки клипов и выступлений группы за последние 10 лет, ведь Меркьюри был слишком больным для того, чтобы снимать новые видео.

Queen – The Show Must Go On: смотрите видео

23 ноября 1991 года Фредди Меркьюри официально заявил, что болен СПИДом, а на следующий день – умер. Сейчас хит The Show Must Go On используют на похоронах деятелей культуры и искусства – под эту песню аплодисментами их провожают в последний путь.